Susana Giménez vuelve al país y apoyó a Milei: su pedido para que protesten "pero desarmados"

Susana Giménez fue una de las figuras de la primera entrega de los Premios Martín Fierro Latino 2023 en la ciudad de Miami y en su regreso a la Argentina comentó que "estuvo bien, un poco desorganizado pero ya va a andar bien cuando sepan. Fue el primero".

"Me fui porque iban por el premio 13, hacía frío y faltaban 17 premios. Yo era un cubito de hielo y mi asistente tenía los labios morados. Las mujeres que estaban medio en bolainas todas con los labios azules. Me entregaron un cuadro que lo tengo", comentó la diva, recién llegada al país, pero ya planeando un nuevo viaje, por lo que no podrá estar presente en la entrega de los Martín Fierro de la Moda, este sábado 2 de diciembre.

Susana viajará a Punta del Este para ensayar la obra Piel de Judas, que estrenará el 22 de diciembre en el Enjoy, pero también tiene un motivo más importante que es el cuidado de una de sus mascotas: "Me voy urgente, tengo un perro que lo tengo que operar".

Susana tiene deseos de regresar al país. Ella se fue a vivir a Uruguay durante la pandemia del COVID-19, pero contó que un cambio de Gobierno la haría regresar con ganas y es probable que vuelva cuando termine su compromiso teatral en Uruguay o cuando comience un nuevo ciclo televisivo, tal vez por el mes de julio.

"Sí, bueno... Vamos a ver. Seguramente vuelva a vivir en Argentina. Depende cuando me toque volver a la TV porque yo siempre empiezo en julio", anticipó.

"¿Celebraste que ganó Milei o el cambio de Gobierno?", le preguntó el cronista de Socios del Espectáculo y la conductora respondió: "Estoy contenta, hay que ayudarlo. No hay que aguantar, hay que estar, salir a la calle, desarmados pero protestando".