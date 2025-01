"Tiene una fractura y un gemelo lastimado": el dramático accidente que sufrió Facundo Mazzei volviendo a su casa

Facundo Mazzei, ex participante del Bailando por un sueño, sufrió un impactante accidente de tránsito cuando una moto lo embistió mientras cruzaba la calle la noche del jueves. La noticia generó una gran preocupación entre sus seguidores y colegas, aunque el propio artista llevó tranquilidad al confirmar que se encuentra fuera de peligro. La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde su entorno detalló lo sucedido y generó dudas, incertidumbre y angustia entre los seguidores del reconocido bailarín: "A Facundo lo atropelló una moto. Está bien, estamos esperando las placas, está siendo atendido por los médicos".

El mensaje del entorno de Mazzei que generó preocupación

Ángel de Brito tomó la palabra y brindó más detalles sobre el hecho en su ciclo LAM, llevándole calma a los fanáticos del artista: "Le mando un beso a Facu, pobrecito tuvo un accidente terrible. Cruzaba la calle y lo atropelló una moto. Está fuera de peligro, hablamos con la gente que está con él". Sin embargo, las lesiones que sufrió no son menores. Mazzei terminó con una fractura y un gemelo lastimado, por lo que los médicos le colocaron un yeso y recomendaron un estricto período de reposo.

Afortunadamente, está rodeado de sus familiares y amigos, quienes lo acompañan en este difícil momento. "Lo atropelló una moto por atrás mientras volvía caminando a su casa. Tiene una fractura y un gemelo lastimado. Le pusieron un yeso. Por suerte está bien acompañado por amigos y por su familia", contó De Brito. El incidente generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo, ya que la carrera de Mazzei depende en gran parte de su estado físico y movilidad.

Sus compañeros y seguidores le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación, esperando que pueda volver a los escenarios lo antes posible. Más allá de su talento indiscutible en la danza, Facundo viene demostrando en múltiples ocasiones que no teme decir lo que piensa. Sobre todo en el último tiempo. Uno de los episodios más recordados ocurrió a mediados del año pasado, cuando salió con los tapones de punta a defender a su amiga Flor Vigna de una crítica feroz de Momi Giardina.

La reacción de Facu Mazzei a las burlas a Flor Vigna

La participante de Luzu TV se había vuelto tendencia en las redes sociales tras filtrar, por error, una historia en la que criticaba sin piedad a la faceta musical de Vigna. "Me hace con... como canta", expresó en una publicación privada destinada solo a sus mejores amigos, pero que rápidamente se viralizó. Mazzei, indignado, no dudó en salir en defensa de su amiga: "Más allá de Momi (que no me imaginaba en esa), me da tanta paja la gente que se burla de una persona, de una artista que estudia, que se prepara, que enfrenta sus propios miedos, que se ocupa, que a través de su aprendizaje trata de motivar a los demás".

Pero el bailarín no se quedó ahí y lanzó un mensaje contundente: "Ríanse de los personajes que no tienen un pingo de talento y la gente los ama. Ríanse de eso, porque caduca en 3,2,1. Es vacío absoluto eso. Son solo números. Hay una gran diferencia con ser artista". Finalmente, Mazzei cerró con una reflexión filosa sobre la hipocresía en el mundo del espectáculo: "Salto porque quiero y porque la quiero, la admiro como persona y como artista. Es de 13 años reírse así en mejores amigos. ¡Dale Momi! Te amo, pero ya estás grande, che. Además, después la cruza y la felicita. Me meo, el ambiente es muy careta".

Ahora, en plena recuperación tras el accidente, sus seguidores esperan que Mazzei regrese con más fuerza que nunca y que pronto vuelva a deslumbrar con su talento sobre los escenarios. ¡Fuerza, Facu! El mundo del espectáculo te espera con los brazos abiertos.