L-Gante habló por primera vez sobre la denuncia por acoso sexual que le radicó Dakota

L-Gante tiene algo claro: todo lo que diga será guisado en su contra. Es por eso que, cuando le preguntan sobre la relación entre su actual novia Wanda Nara y Mauro Icardi, su ex marido, adopta una postura de claro distanciamiento para darles la privacidad que el caso judicial necesita.

Sin embargo, no tuvo el mismo posicionamiento cuando le preguntaron acerca de Dakota. Una modelo con la que pasó sus días mientras su pareja con Wanda atravesaba por un impasse. Fueron días y noches de fiesta, diversión y acción pero no todo fue color de rosas: ella terminó denunciando haberse sentido "acosada" e incómoda en muchas ocasiones.

L-Gante

El abogado de Dakota alegó que: "(Ella) estuvo cinco horas declarando en la OVD y dijo 'me obligó a tocar sus partes íntimas, entre otras tantas cosas' . Una situación se da en Mar del Plata y la otra en Canning, según la causa".

Es esto a lo que L-Gante contestó enter evasivas palabras y una bronca muy bien disimulada: "Soy una persona muy bondadosa. Como vivo y disfruto de mi trabajo que es la música, me gusta invitar gente, quizás algunas veces me equivoco y pienso que son seguidores, fanáticos", dijo el cantante y arremetió: "Algunas veces me equivoco no todas las personas vienen con buenas intenciones".

Dakota

Sobre Dakota en particular, expresó: "En este caso es una persona que conocí hace solo tres días, convivió entre nosotros, la pasó muy bien, hasta el momento que la dejamos en la puerta de su casa, se la veía sonriendo y bailando música junto a nosotros ".

Es por eso que la denuncia por acoso sexual que radicó Dakota en la justicia sorprendió tanto a L-Gante que no quiso hacerse cargo de la situación: "De un día para el otro salió con un martes 13 que hoy en día se están encargando los abogados, pero en verdad no tengo nada para decir. Les deseo lo mejor a todos, tampoco me genera odio, pero sí hay que cuidarse que no todas las personas son buenas", cerró contundente.