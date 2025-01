Wanda Nara denunció las fechorías de Icardi en la Justicia y confesó: "Ve a las nenas con asistencia social"

Wanda Nara no quiere dejar ningún cabo suelto. La presión social que se ejerce sobre su figura sobre si es o no "buena madre" hace que se vea casi obligada a mostrar pruebas sobre las reacciones de Mauro Icardi que parece totalmente cooptado por su nueva relación con la actriz China Suárez.

Ahora fue el periodista Juan Etchegoyen quien tuvo la chance de charlar con la Bad Bitch que no se quedó callada ante las acusaciones de la abogada Elba Marcovecchio que representa a su ex marido. Hace sólo 24 horas, la letrada que supo ser esposa del finado Jorge Lanata, había dicho que Wanda "ventila miserias" y aseguró que su cliente paga la cuota alimenticia mes a mes.

Wanda Nara en Navidad

Sin embargo, estas declaraciones fueron desmentidas de la peor manera por Wanda que le cantó las cuarenta a Etchegoyen con pruebas contundentes. El periodista contó: "Esta mañana hablé con Wanda en medio de lo que es la compleja situación judicial que vive con su ex Mauro Icardi y (...) hay otra parte de mi charla con ella que es aún peor".

En la misma línea, contó: "Todo se dio en medio de un móvil que Elba Marcovecchio estaba dando. Yo lo que les digo es que Wanda me envió todo tipo de pruebas de lo que me iba contando y yo no sé cómo va a hacer Icardi para explicar esto".

Mauro Icardi

Con el material en la mano y sin poder salir de su asombro, Etchegoyen ventiló detalles escabrosos sobre las conversaciones entre Wanda y Mauro Icardi: "Dice Wanda 'Mauro Icardi no responde a las hijas. No vino a los cumpleaños. Maltrata a las nenas las veces que hablo por teléfono . Las hizo mentir cuando estuvieron con él y no las dejaba hablarme. Es obvio que las nenas no van a querer volver con él' y luego sigue".

Wanda aprovechó el poder mediático del periodista para demostrar que su ex se pasó tres pueblos con ella y con las responsabilidades que tiene con sus hijas: " Debe cinco meses . Yo pagué todo el año y sola. Él me dijo si no estás conmigo ni las nenas me importan. Ahora pide la tenencia sin ocuparse de nada. Pedí que le secuestren el teléfono y además presenté el mío. Él no dio las claves de su teléfono, por algo será. Porque hay cosas peores gravísimas".

Mauro Icardi y Wanda Nara se pelean por la tenencia de sus hijas

Sobre la situación de la tenencia compartida y el pedido de Icardi para quedarse con las niñas, Etchegoyen contó lo peor: "El juez pidió que vea a las nenas con asistencia social y en la casa de las nenas. ¡Por algo será! Y si tanto amas a tus hijas vas y lo haces. Le ofrecí que lo haga en mi casa y yo me iba. Solo con mis cinco hijos y él y las empleadas y no".

Pero la denuncia no quedó ahí. Según Wanda Nara, Mauro Icardi habría comprado a la Justicia para poder salir del país como quedó demostrado en sus redes sociales donde se muestra con su novia la China Suárez; sobre eso, el periodista ventiló: "Depositó cuatro mil dólares para que no le prohíban salir del país y nos cortó Osde. Las nenas no vieron nunca la policía, el único que las asusta con eso es él. Se niegan a ir. Es todo violencia. Me dijo que las lleve a un Hospital público y las cambié a un estatal porque no iba a pagar nada. Él y sus abogadas son una basura", dijo la Bad Bitch de manera determinante.