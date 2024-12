Transfobia, bajada de línea y género: de las versiones de maltrato al detrás de la salida de Flor de la V de América

"Hoy me despido porque tengo que cuidar mi salud por orden médica, porque estoy atravesando un posoperatorio. No quería contarlo porque es algo que pertenece a mi intimidad. No es nada grave. Pero necesito cuidar mi salud. Hoy me despido de Intrusos. Quiero decirle a todo el público: gracias. Gracias de todo corazón porque yo creo en una sociedad más justa, más diversa, más inclusiva. Siempre voy a estar del lado de los pobres, de los maestros, de los estudiantes, de los jubilados. Siempre. Porque creo en un país libre de verdad. Por eso viva la diferencia, vivan los putos, vivan las travas y viva Perón. Gracias".

Con esas palabras se despidió de la señal que conduce Daniel Vila la conductora Flor de la V, tras tres años al frente del programa que fundó hace 25 años Jorge Rial. Las incomodidades, en el medio de las versiones sobre la nueva línea editorial que habrá, con la llegada de muchísimos periodistas de LN+, fueron tan evidentes como indiscutibles. En la señal le prometieron un programa, aunque esa realidad no estaría de verdad en los planes. Mientras tanto, un hilo en X (ex Twitter) apareció para tildarla de "maltratadora".

"¿No les parece que es grave que una persona diga una cosa así? Porque yo los veo jocosos. ¿Estamos hablando seriamente? ¿Estoy mirando otro programa? Perdón. Está hablando la conductora. Estamos hablando de una persona que está siendo acusado de violento. No siento que haya un clima en el que estemos analizando. ¿Son periodistas serios o no?", preguntó De la V durante una emisión de Intrusos en la cual analizaban una denuncia contra Facundo Arana.

En el mismo hilo de la cuenta TeleBizarra, aparecen otros ejemplos en los cuales, con una perspectiva exagerada, se pueden ver otras reacciones negativas que tuvo al frente de los mediodías de América. En uno de estos saca del aire a Guido Záffora mientras hacía una pregunta. Algo que sucede con todos los conductores y más con quienes reciben órdenes por cucaracha. También le sucede lo mismo con Nancy Duré.

Flor de la V le dio grandes momentos a la televisión argentina

El hilo está colmado de este tipo de ejemplos que, en ninguno de los casos, exponen casos de maltrato real hacia sus compañeras y compañeros de trabajo. Que haya aparecido a horas de que América TV la baje de su programación, como mínimo es sospechoso. Es que por un lado los ejemplos no son tan fuertes, y por el otro, no parece coincidencia que salgan a la luz tras lo que hicieron en el canal con ella.

En ese sentido, una voz autorizada analizó todo el escenario. "Fue una declaración de principios y creo que queda claro que su salida tiene que ver con cambios de aire y de la ideología que siempre tuvo ese canal. No me lo vengan a contar. Hoy va a estar mucho más potenciado por el cambio que viene ideológico. Se va a poner del lado que los dueños quieren que esté", reveló Rial al aire en Argenzuela, ciclo que conduce por radio 10.

Rial analizó la salida de Flor de la V de América TV.

El conductor de Argenzuela fue más allá y aseguró que "no es sólo ideológico" lo que ocurrió, sino que "es de género". "Hay una historia. Y Flor paga esa historia. A Daniel Vila no le gustan las... De hecho si buscás los archivos dijo públicamente: 'es un hombre porque tiene pito'. Nunca la quiso. Nunca le gustaron ni los gays ni las chicas trans", afirmó.

"En la época que hacía Intrusos y que nos pusimos al hombro el pañuelo verde, me trajo problemas a mí", recordó el periodista, quien remarcó que De la V "era una figura molesta en un programa que es importante para el canal". A su vez señaló que, aunque en el canal digan que tienen un proyecto para ella en 2025, en realidad "no tienen ningún proyecto".

Daniel Vila, directivo de América TV.

"En América no gustan los conductores con ideas propias o que difieran un milímetro de la línea editorial. Mientras el programa estuvo por el carril de los chimentos estuvo todo bien, cuando intenté darle una vuelta de tuerca, se terminó todo", rememoró Rial en relación a los años en los que estuvo al frente del formato del cual sacaron a De la V. Lo cierto es que la salida de la conductora tendría su razón real en lo ideológico y el género, de cara a una señal que tratará de ser la referencia de la derecha argentina en términos televisivos. Para 2025, muchas de las figuras de LN+ volverán a esta pantalla. Y así habrá garantías de que ningún talento diga al aire la frase "viva Perón".