La durísima chicana de Migue Granados a Nico Occhiato: "Me gusta hacer las cosas bien, en vez de con un cartón"

Luzu TV y Olga, dos de las plataformas más populares que tiene el universo del streaming, protagonizan una batalla digna de novela. Lo que empezó como un espacio de entretenimiento digital se convirtió en las últimas semanas en un terreno donde las figuras se mueven como piezas de ajedrez, dejando una estela de polémicas, acusaciones y memes en las redes sociales. El conflicto estalló tras el éxodo masivo de figuras clave de Luzu TV, canal comandado por Nico Occhiato.

La partida de Nacho Elizalde, co-conductor del exitoso programa Nadie Dice Nada, fue solo la primera ficha de un dominó que culminó con la salida de todo el equipo de Tarde de Tertulia (TDT), encabezado por Martí Benza, Nico Ferrero, Gian Odoguardi y Cami Jara. Estos nombres, emblemáticos en la grilla de Luzu, ahora pasarán a formar parte de Olga, el canal liderado por Migue Granados.

Occhiato, visiblemente afectado, no ocultó su malestar. "Me duele una banda. Siempre fui sincero sobre cuánto me gustaba Tarde de Tertulia. Teníamos planificada una temporada en Pinamar con una inversión de 10 mil dólares en locaciones. Ahora todo se cayó", expresó. A pesar del golpe, Nico no descarta nuevas oportunidades y, según Ángel de Brito, ya tendría una propuesta para liderar un programa en Telefe en 2025, marcando su debut en televisión abierta.

Por su parte, Granados no perdió el humor. En su estilo característico, desdramatizó la situación en un reciente descargo en LAM y a través de algunos posteos en X (antes Twitter): "Un poco de vergüenza me da esta batallita por dos canales de youtube. Haces zoom out, y esto en el mundo no existe. Elijan batallas de verdad señores. Aguante comer, coger, dormir la siesta y las motos. Nos vimos", escribió el hijo de Pablo Granados.

Al mismo tiempo, en el ciclo que conduce De Brito por la pantalla de América, Migue también abordó las críticas sobre los supuestos montos millonarios detrás de las contrataciones: "Ofrecemos el triple porque nos gusta pagar bien. Entra mucha guita de marcas porque hoy las marcas están como locas con el mundo del stream, los debe saber Ángel porque pasa en Bondi. Y bueno, y la idea es esa, repartirla. Pero yo no estoy hablando de otro", explicó el creador de Olga.

Granados rechazó las acusaciones de "robo de talentos", argumentando que cada integrante de Olga tomó su decisión libremente. "Esto no es robar, se llama trabajo. Si te ofrecen mejores condiciones, es lógico aceptar. Al final del día, todos buscamos laburar en el mejor lugar posible. Los dos canales facturan básicamente lo mismo. Así que, por eso te digo, no es para tirar un palo ni yo quiero seguir alimentando esto, pero simplemente lo único que me preocupa es eso", destacó.

Al mismo tiempo, el humorista habló de los "códigos" dentro del ambientes e insistió en ir contra las acusaciones que recibió por "chorear" figuras de su canal rival. "Ustedes laburaron en muchos canales. Las chicas laburaron en todos los canales. Ángel también. ¿Cómo ves a un jugador que te gusta jugando? Es tan simple como decir ´ché, me encanta este, porque lo vi jugando´. Al fin y al cabo, no es robar. Yo entiendo que esas son susceptibilidades que alteran a los fans de un canal o del otro", dijo.

El posteo de Migue Granados en X

Y continuó: "Pero no es robar, se llama trabajo. Y el trabajo es lo que necesitamos para vivir. Entonces, sí, a vos te llaman a un lugar y te dicen ´ché, ¿te gustaría estar acá? Y te dicen, sí, me encantaría, pero me encantaría ganar un poco más´. N es un ´andate de ahí, te doy el cuádruple´. No, es un ´¿te gustaría venir? Esta es mi oferta. ¡Pum!´ No es mala leche. A Marti Benza yo la llamé para otro proyecto porque me encanta y me dice ´dale, me recopa, me encanta tu humor, está buenísimo hacer algo juntos´".

Según explicó Granados, la joven que comenzó su carrera artística en Youtube y pasó al mundo del streaming gracias a la oportunidad que le dio Occhiato fue la que le pidió pasar a Olga con todos sus compañeros de TDT. "Ella me dice ´pará, yo tengo acá a mis amigos, y yo miro a los amigos, y son unos pendejos que son divinos, son creativos, son capos, van al frente, son frescos, hablan bien, tienen ganas de hacer cosas creativas un poco más grandes, como más...´", detalló.

El cartón al que se refirió Migue Granados

Y agregó: "A nosotros nos gusta producir un poco más, me refiero a... Si vamos a hacer una carrera de auto, hagámosla bien, en vez de con un cartón. Pero no estoy bardeando a nadie, porque es un ejemplo, nadie hizo esto todavía. Si vamos a hacer algo, nos gusta hacerlo más piola, con más marca, entonces lo podemos aguantar. Y me dice ´yo, si voy, voy con mis amigos, como yo soy mis amigos, son mi equipo, ¿puedo hacer el programa ahí con los chicos? ¿Un par de veces por semana?´".

Marti Benza pidió irse con su equipo completo a Olga

Luego de aclarar que aceptó las peticiones de Marti, sentenció: "Es una situación incómoda para todos, para Nico, pero yo no estoy pensando en cagar a Nico, yo estoy pensando en divertirme el año que viene, y necesito una piba para jugar. Entonces, nada, son equipos de fútbol y es trabajo, loco. Es laburo, entonces vos vas a un lugar con mejores condiciones y que te prometen que vas a hacer las cosas mejor, hay que cumplirlo, también puede salir tiro por la culata, pero bueno, no es desarmar, no es cagar y no es debilitar. Yo propuse mil veces hacer cosas juntos, que uno vaya allá, que otro venga acá, y no tuvieron esa intención".