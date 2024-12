Ángel de Brito vs. Wanda Nara: ella lo acusó de "ensuciarla" y él la tildó de "mentirosa serial"

Si la vida de Wanda Nara ya parecía salida de una serie dramática, esta semana sumó un nuevo capítulo explosivo. En medio de trámites judiciales, boliches y demandas, la empresaria y Ángel de Brito protagonizaron un picante ida y vuelta en redes sociales que dejó a todos con los pochoclos en la mano. Todo comenzó cuando el conductor de LAM, fiel a su estilo filoso, lanzó un comentario en X cuestionando la coherencia de la mediática. "Qué mal que Mauro haya ido a Tequila antes de la audiencia, criticaban los team Wanda. Anoche Wanda en Tequila y hoy tenía audiencia", escribió, señalando la contradicción entre las acciones de Wanda y las críticas a su ex.

El cruce en redes entre Wanda y De Brito

Wanda, que nunca deja pasar una oportunidad para responder, no se quedó callada. Con su característica ironía, le respondió: "Hoy no tuve audiencia, tenía que presentar unos documentos. La pericia y audiencia fue una y ya la hicimos antes. Entiendo que te pidan que me ensucies, pero quiero aclarar". Sin embargo, lo que podría haber quedado en un intercambio puntual escaló rápidamente cuando De Brito le respondió con munición gruesa: "Vos estás acostumbrada a obedecer a tus maridos, de los que dependiste siempre y gracias a ellos estás acá. Vos SOS la acostumbrada a que te pidan y dar. No es mi caso, ubícate mentirosa serial. Besos". ¡Boom! y nocaut técnico.

La respuesta de De Brito

Mientras todo esto sucedía, Wanda transitaba un lunes cargado de tensión en Tribunales. ¿El motivo? Nuevas pericias en el marco de su conflictivo divorcio con Mauro Icardi. Según su abogada Ana Rosenfeld, las pericias buscan establecer lo mejor para las hijas de la pareja, mientras que la relación entre Wanda e Icardi parece estar en un punto de no retorno. "Queremos saber dónde está viviendo Mauro para establecer el régimen", disparó la letrada, alimentando aún más el fuego mediático.

Por si fuera poco, en las últimas horas se confirmó que Wanda deberá afrontar una medida judicial a favor de Eugenia "La China" Suárez, quien demandó a la empresaria por la divulgación de chats privados. Ahora, Wanda tiene prohibido referirse públicamente a La China, lo que agrega un nuevo frente legal a su ya extensa lista de batallas. El cruce con Ángel de Brito es solo el último episodio de una historia que combina drama, amor, rupturas y una dosis interminable de exposición mediática.

Wanda Nara en Tribunales

Desde los boliches de Buenos Aires hasta los juzgados de Italia, Wanda parece moverse entre escenarios con la misma soltura con la que enfrenta a sus críticos. Y mientras la mediática sigue siendo el centro de atención, De Brito no da el brazo a torcer. Con su lengua filosa y su habilidad para encender polémicas, promete seguir siendo un actor de reparto destacado en esta novela que no tiene intenciones de llegar a su fin. Sin ir más lejos, es en su programa y de la mano de su panelista estrella, Yanina Latorre, donde a diario divulgan las internas, viejas y nuevas, entre la conductora de Bake Off y su flamante ex marido, Mauro Icardi.