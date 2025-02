Una carta manuscrita, un poema romántico y ¿un sexto hijo?: Wanda hundió a Icardi

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez presumen su empalagosa relación por redes sociales, Wanda Nara no quiso ser menos y abrió la famosa caja de preguntas: una dinámica donde puso por lo alto su romance con Elian Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, hundió a su ex con una tierna carta y reveló si volverá a ser madre.

En medio de la polémica, la conductora de Bake Off no eligió cualquier consulta de sus seguidores de Instagram, sino aquellas que la llevaron a ser protagonista de los medios de comunicación. En esta línea, una seguidora le consultó a la empresaria cuándo fue la última vez que lloró y decidió mostrar una cartita que le escribió su hija Isabella: "Yo sé lo que está pasando con papá, pero ya va a pasar y yo te amo mucho y lo tenés que saber. Te amo", dice el tierno mensaje de la menor que está en medio de la conflictiva separación de sus padres.

Wanda Nara triunfa en el Wanda Gate

Las palabras de la nena dan a entender que Wanda sufre ante sus hijos mientras Icardi se pasea por Europa con su nueva novia. Sin embargo, así como hundió al futbolista, puso por lo alto a su nueva pareja cuando le pidieron que filtrara un chat con el cantante. Compartió un poema lleno de dulzura y sentimiento, escrito por L-Gante exclusivamente para ella.

Un detalle que no pasó inadvertido y que emocionó a sus fans: "En el jardín de mi alma, donde el amor florece, hay una rosa, la más bella, que mi corazón merece", comenzó su relato el cantante, que dejó sin aliento a la receptora del mensaje. Tras ello, el texto continúa: "Tus ojos, luceros que guían mi camino, tu sonrisa, sol que ilumina mi destino. Tu voz, melodía que acaricia mis oídos, tus manos, caricias que sanan mis sentidos. Tu alma, espejo donde me veo reflejado, tu ser, la más hermosa creación que he amado. Eres la luna que me cobija en la noche, el sol que me calienta en el día. Eres la estrella que me guía en la oscuridad, la brisa que me refresca en la sequía".

"Eres la mujer que me inspira a ser mejor, la que me impulsa a alcanzar mis sueños. Eres la que me hace creer en el amor, la que me enseña a vivir sin empeños. Te amo con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón. Te amo hasta la eternidad y más allá, porque eres mi más grande bendición", culminó el extenso mensaje que no tardó en viralizarse en las diferentes redes sociales.

Wanda Nara respondió, sin pelos en la lengua, las preguntas de sus seguidores

A poco minutos de hacer públicas las declaraciones de amor que recibe a diario por parte de su pareja, donde dos mensaje más arriba se ve la organización para dormir juntos, Wanda anunció que la cuenta de Instagram del representante de cumbia 420 fue bloqueada y apuntó a Icardi como el responsable: "Adivinen quién pagó para cerrar la cuenta de Elián", asestó la famosa y así dio a entender que existió una mano negra contra su novio, con la intencionalidad de dañarlo.

Para finalizar, Wanda Nara reveló si volvería a tener otro hijo, aparte de los 5 que ya tiene: tres varones de su matrimonio con Maxi López y dos nenas fruto de su relación con Mauro Icardi. La influencer esta concentrada en dos programas que conducirá y tiene otros planes lejos de volver a cambiar pañales y amamantar: "No, mis hijos ahora son más independientes y queremos viajar y hacer cosas que cuando eran bebés no podíamos", negó la posibilidad de un sexto heredero.