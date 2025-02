La Joaqui desmintió la supuesta traición de La China, pero aclaró: "Hay cosas que están buenas charlarlas en persona"

La novela del verano tiene nuevas protagonistas y, como siempre, un sinfín de versiones que van de un lado al otro sin freno. Esta vez, la historia involucra a La Joaqui y a Eugenia "La China" Suárez, en un supuesto escándalo que incluiría traiciones, romances truncos y mucha polémica. Pero la cantante de RKT decidió tomar el micrófono y apagar el incendio mediático con su característico estilo descontracturado y sin vueltas.

Invitada al programa Corta por Lozano (Telefe), la artista marplatense se encontró en el ojo de la tormenta cuando Verónica Lozano le lanzó la pregunta del millón: "¿La China te cag... un novio?". Sin titubeos y con la tranquilidad de quien ya vio demasiados titulares en su contra, La Joaqui respondió con firmeza: "No, eso no pasó. Yo con el pibe ni salí". Así, desarmó de un plumazo los rumores que aseguraban que la amistad entre ambas se había roto por un triángulo amoroso con el rapero Ecko.

Pero el chisme ya había tomado vuelo días antes, cuando Yanina Latorre lanzó la bomba en LAM (América) y luego en el streaming Bondi Live, asegurando que la China Suárez había intervenido en la relación de La Joaqui y Ecko, generando un distanciamiento irreparable entre ambas. Y claro, si hay una panelista que no se guarda nada, es Yanina, quien no dudó en exponer a la actriz con frases lapidarias: "Con La Joaqui eran amigas y la detesta porque se garch... a Ecko. Y así con todas".

Sin embargo, La Joaqui echó por tierra todas estas versiones, dejando en claro que con el rapero solo compartió amistad desde la época de El Quinto Escalón, la mítica competencia de freestyle donde ambos se conocieron. Además, explicó que el alejamiento con la China no tuvo nada que ver con conflictos amorosos, sino con algo más simple y natural: los caminos diferentes que tomaron sus vidas. "Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo, vas teniendo gustos distintos", dijo.

La Joaqui y China Suárez

E ironizó, dejando entrever que no hay mala onda, pero tampoco cercanía: "A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop. Entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gomez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un tereré". "No tuve ningún problema con ella, tenemos la mejor. La verdad no me la cruzo hace un montón porque yo estoy en otra. No hablo hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en persona o no charlarlas", aclaró.

Por su parte, la China Suárez, quien suele ser blanco de polémicas amorosas —y a quien muchos aún asocian con el escándalo del Wanda Gate—, decidió mantenerse al margen de este nuevo capítulo mediático. Mientras tanto, los usuarios en redes sociales analizaron cada detalle y señalaron que la prueba del distanciamiento definitivo es la falta de interacción entre ambas en Instagram, donde antes compartían fotos, comentarios y momentos juntas.

La China Suárez "icardió" a La Joaqui

Con la versión de La Joaqui sobre la mesa, el misterio parece haberse resuelto... ¿o no? Porque si algo nos enseñó la farándula argentina es que las historias nunca terminan con una sola versión y siempre hay nuevos capítulos por escribirse. Por ahora, el fuego del escándalo parece haberse apagado, pero en este show de egos y romances, cualquier chispa puede volver a encenderlo.