Valentina Pergolini emocionó en Popstars: cantó Britney, pasó el casting y va por su sueño

Valentina eligió cantar Baby One More Time, el clásico de Britney Spears, en una presentación de apenas 30 segundos y a capella. Ese fue el formato que tuvieron que atravesar las jóvenes que llegaron hasta la instancia presencial, después de superar un proceso de selección virtual que se extendió durante seis meses.

El casting se realizó en el Parque Roca, donde unas 3.000 aspirantes de distintos puntos del país y del mundo se enfrentaron al desafío de cantar y bailar frente a los coaches. En medio de esa multitud de sueños, Valentina evitó mencionar su apellido y no buscó ningún trato especial.

Valentina Pergolini

Antes de conocer el resultado, habló con las cámaras del programa y transmitió la emoción que se vivía en el lugar: " Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta ".

El momento decisivo llegó cuando Nicolás Vázquez, conductor del programa, leyó los números de las participantes que continuaban en carrera. Entre las seleccionadas apareció el 2274: Valentina estalló de alegría junto con las demás jóvenes elegidas, en una escena cargada de nervios, lágrimas y abrazos.

La reacción de Mario Pergolini no tardó en hacerse notar ya que el conductor y productor acompañó a su hija durante el proceso de audiciones, aunque desde un lugar de contención y apoyo emocional, sin intervenir para abrirle puertas. El número 2274 terminó siendo mucho más que una identificación: fue la confirmación de que Valentina podía avanzar por sus propios medios.

La joven ya cuenta con experiencia en el mundo de las artes escénicas. Su primer trabajo profesional en el circuito comercial llegó después de superar audiciones abiertas para Despertar de Primavera, la comedia musical dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera de la avenida Corrientes, donde interpretó a Anna.

Valentina Pergolini también estudia la Licenciatura en Artes Escénicas y trabajó en producción en proyectos como Rent y El Principito, también bajo la dirección de Dente. Ahora, con Britney Spears, el número 2274 y el acompañamiento de su familia, acaba de sumar un nuevo capítulo a una carrera que empezó mucho antes de que las cámaras de Popstars la enfocaran.