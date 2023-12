Viale habló tras su salida de LN+ y se abrió un nuevo libro de pases: ¿nace un nuevo canal de aire?

Luego de que Jorge Rial tirara al aire de Argenzuela el bombazo acerca de que no le renovarían el contrato a Jonatan Viale en la señal LN+, el hijo de Mauro reconoció el hecho, reveló que el tema estaba en discusión desde hace meses, pero no dejó de lamentar su salida. "Es una sensación agridulce porque este lugar es mi casa, me gusta mucho, libertad absoluta", afirmó.

"Es algo que venimos charlando desde hace un tiempo, pero hay que ser prolijo... No se cuentan las cosas, se guardan hasta que Rial lo publica... este Rial es terrible, tiene buena data el guacho. Y bueno, lo publicó y se armó un quilombo bárbaro hoy. Porque me empezó a llamar todo el mundo, que te vas a TN. Qué sé yo, no sé, eso saben ustedes", deslizó en una entrevista que le ofreció a Socios del espectáculo.

Allí también se refirió a las declaraciones que había tenido Eduardo Feinmann la semana anterior, donde señaló que no estaba confirmada la continuidad de Viale. "Por ahí ya sabía", soltó el periodista. "Con Eduardo hay admiración, respeto, lo mismo que digo siempre... Una lástima las discusiones, las boludeces, pero con los meses y los años pasará. Yo me voy muy feliz de esto que logramos, no por el rating, por el logro periodístico. En cuanto a mi carrera, yo te diría, creo que fueron los mejores tres años de mi vida. Va a ser difícil superarlos, ojalá que podamos", añadió.

Desde que se conoció la noticia, al periodista lo vincularon con el canal TN. "Me dicen que probablemente esté cubriendo la franja de 21 a 22", precisó Marina Calabró al aire de Lanata sin Filtro por Radio Mitre. "Yo pregunté dos cosas. Primero porque el horario clásico de Viale es de 20 a 21. Me dijeron: 'Sí, el tema acá es que preferiríamos que no compita de frente con Telenoche por El Trece. No dividir la pantalla. Suponemos que pueden ser el mismo público'", informó.

Javier Milei y Jonatan Viale, un día después del debate presidencial del ballotage.

"Esto no está ciento por ciento cerrado, pero en principio sería de 21 a 22, y está previsto que haga un pase con Diego Sehinkman y Ariel Tarico. Esta sería la idea. Y Sehinkman, que siempre quiso hacer una sola hora, se quedaría de 20 a 21", precisó Calabró. Lo cierto es que la información tiene un enfoque real, y que este lleva varios meses.

"Me contaron que la reunión donde le avisaron que no le renovaban el contrato fue con (Fernán) Saguier directamente. La charla fue tensa, le reprocharon ciertas actitudes que no gustaron. Entre ellas las que contamos ayer acá y en la tele. Que suceden a mitad de año, o un poquito antes, que renuncia enojado y que teóricamente se iba a TN. Y que 48 horas después, un domingo, tuvieron que reunirse con él porque había tomado la peor decisión de su vida. Le dijeron 'bueno, seguí'. Pero eso quedó desgastado y se la mandaron a guardar ahora", señaló Rial al aire Argenzuela. "Y había cierta mala onda con los compañeros también. Ayer varios empezaron a tirar para fuera ciertas cosas. Era inaguantable la situación", agregó.

Javier Milei asumirá la presidencia el domingo 10 de diciembre.

Por otro lado, el periodista Mauro Federico expuso reacomodamientos en los grupos La Nación, Clarín y América, y soltó que otro de los que no renueva contrato es Esteban Trebucq, también conocido como "El Pelado" de Crónica., quien finaliza su contrato el 31 de diciembre y no tiene expectativas de renovarlo. "Está analizando ofertas. Ayer estuvo participando del lanzamiento de la radio El Observador en Punta del Este, con Luis Majul. Ahí dijo que su futuro no va a ser en el grupo América, pero todavía no tiene cerrado ni definido hacia dónde iría", explicó.

Lo cierto es que el hecho de que haya tantos contratos de nuevos periodistas oficialistas caídos, no significa que estos hayan sido víctimas de la motosierra de Javier Milei. Más bien, su paciencia para encontrar un nuevo trabajo tendría su respaldo en alguna expectativa de que algo mayor está en camino.

Sustentado por esta posibilidad, fue que Rial lanzó otro bombazo como la salida de Viale y que sorprendió por completo al escenario de medios actual. "Se está armando un canal de televisión de aire. Hay que esperar. Por eso, tal vez, muchos de estos tengan una media palabra, una expectativa. Igual no está armado todavía. Por ahora está en una idea y se está negociando. Conozco un poco cuál es el proyecto, están ahí. Lo que pasa es que no va a ser rápido tampoco", explicó el conductor de Argenzuela.