Victoria Villaruel apareció en el recital de Los Piojos y las redes estallaron: "Ridícula"

En medio de la tensión que protagoniza con el presidente Javier Milei, Victoria Villarruel dejó por unas horas su rol de funcionaria para asistir del tercer recital que Los Piojos ofrecieron en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en el marco del regreso de la banda tras 15 años de ausencia en los escenarios. Fue ella misma quien compartió imágenes en concierto, y las redes sociales estallaron con preguntas.

"Fabuloso recital de Los Piojos en el Estadio Único de La Plata. ¡Argentina sos lo más!", escribió la vicepresidenta en su cuenta de X, ex Twitter, junto a dos fotos y un video del show que ofreció la banda liderada por Andrés Ciro Martínez.

Entre los comentarios que recibió en su publicación, un usuario le consultó a la política si le gustaría asistir a una de las tres fechas que la banda Airbag realizará en el estadio José Amalfitani, de Vélez Sarsfield, y ella, sin dudarlo, respondió: "Me encantaría".

Con un look total black lookeado con la escarapela y un collar al estilo rockero, Villarruel posó sonriente con los fanáticos y el escenario de fondo: la presidenta del Senado demostró que sus intereses van entre el rock y su profundo deseo de dejar en libertad a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Los comentarios en su publicación estallaron: "Viva la joda nomás, la mesa solidaria en el Congreso para Nochebuena es cada vez más grande y sigue aumentando la pobreza y dale que va" o "Pero ridícula, las letras de Los Piojos repudian todo lo que defendés y representás", fueron algunos de los comentarios.

Ángel De Brito no desaprovechó la oportunidad de intercambiar mensajes con Victoria Villarruel en el contexto del recital: "¿Con quien fuiste Vicky?", consultó en la misma red social. Si bien, la activista no respondió directamente a la consulta del conductor de LAM, sí lo hizo indirectamente con una historia de Instagram donde compartió imágenes con sus acompañantes: en la primera instantánea posó con dos hombres, uno llamado Enrique Bergalli y el otro Aldo Osorio. En una segunda imagen está acompañada de dos mujeres: Guada Jones y Mary Torres. Esto surge a partir de los rumores de una posible boda de la política: "Me estoy enterando por ustedes de mi casamiento. Si el 8/12 ven que no llego a la Iglesia arranquen la fiesta", sentenció al responder la publicación de la cuenta de LAM.