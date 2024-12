Brenda Di Aloy rompió el silencio y dejó clara la verdad entre Javier Milei y Yuyito González

Javier Milei está ensimismado en dejar el 2024 atrás. Es que fuera de sus planes de gobierno en Casa Rosada, su intimidad se ve dinamitada y así lo demuestran los crecientes rumores de crisis con su nueva novia rubia, la ex vedette Yuyito González.

En las últimas horas, la novia del presidente no puedo dejar atrás los dichos que recaen sobre ella y sobre su amado por lo que tuvo que salir a dar unas cuantas explicaciones ante un silencio sepulcral por parte del líder de las fuerzas del cielo: "Les mando un beso a todos, los bendigo, los quiero, los conozco de toda la vida", dijo en su programa que se transmite por Ciudad Magazine.

Javier Milei Yuyito González

En la misma línea, explicó: "Tengo a los noteros en la puerta de casa, en la puerta del canal, cuando salgo, cuando entro", tal como lo haría una diva en los '90, dijo contundente: " Chicos, no voy a dar notas . Les agradezco el interés, por supuesto, valoro su trabajo".

Yuyito, que no quiere ser antipática ni quedar mal con nadie, se deshizo en reparos: "He parado infinitas veces para responder cosas, pero el tema es que ya pasa a ser un interrogatorio. Un pedido de explicaciones", reflexionó.

Yuyito y su hija Brenda Di Aloy

Además, explicó con tono sagaz: "Yo no estoy en la sintonía de dar explicaciones. Ponen a cada rato 'crisis, crisis, crisis' . No hay ninguna crisis". Con el discurso un poco desordenado, Yuyito espetó: "El tema es así, si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me mata porque se tomó el avión, que se lo pago yo...".

La rubia novia presidencial respondió la pregunta del millón: ¿por qué dejó de seguir a Milei el mismo día en el que él estaba a los arrumacos limpios con la primera ministra italiana Giorgia Meloni?

Javier Milei y Giorgia Meloni

La respuesta fue armada y dejó más dudas que certezas: "Pasa un episodio de redes manejada por otras personas , porque mi cuenta se está transformando en una de marcas, cinco minutos lo dejé de seguir y se armó un escándalo", respondió a todo el país.

Yuyito hizo grandes esfuerzos para demostrar que su relación con Milei sigue viento en popa: "No hay crisis, gente. Terminenla, lo que pasa que no puedo hacer todo, no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo. No voy a dar explicaciones. No lo voy a hacer", terminó contundente.

Brenda Di Aloy rompió el silencio

Fue en el programa donde muestra sus dotes de canto. Durante el Cantando 2024 que se transmite por América Tv y que tiene a Florencia Peña como conductora, Brenda Di Aloy, la hija putativa de Milei, dijo lo que todos estaban esperando.

Aunque con evasivas y una línea discursiva muy cercana a la de su madre, explicó: "Desconozco muy bien lo que pasa. Se que están juntos, estuvo también en la cadena nacional, me enteré en mi streaming", dijo y sentenció: "Yo la veo muy contenta a mi mamá. Estimo que están juntos".

Florencia Peña y Brenda Di Aloy en el Cantando 2024

Brenda quiso despegarse de los conflictos de su madre y su esotérico novio: "Estoy muy ajena a la situación, no fui teniendo mucha idea de todo esto" y, para ayudar a su madre, la cubrió con un manto virginal: "Es el primer novio que tiene después de mi papá que se separó cuando yo tenía cuatro años, nunca le conocí un novio, desconozco si me contaría si se separa o no".

Por último, Brenda Di Aloy destapó cómo es la relación entre Javier Milei y Yuyito González: "Yo los vi juntos, la veo feliz. Mi mamá sube historias desmintiendo todo esto, a no darle bolilla a las fake news", replicó.