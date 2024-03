Violento asalto en la casa de Mercedes Ninci: "Tenía miedo de que a las chicas las violaran"

Mercedes Ninci acudió a sus redes sociales para describir el "infierno" que vivió con su familia cuando esta madrugada un grupo de ladrones forzó la puerta del garage de su casa, ingresó al lugar y la atacaron cuando estaba descansando con sus hijos. "Vivimos un infierno. Un grupo ingresó a casa mientras dormíamos y se llevaron todo. Yo estaba con mis cuatro hijos y mi sobrino que vive en casa. Estamos vivos gracias a la Virgen de los Dolores y Mama Antula", escribió en Instagram.

junto al descargo, la periodista compartió cómo quedó su dormitorio y la destrucción que provocaron los delincuentes. Todo ocurrió en Guardia Vieja al 4100, en su casa del barrio porteño de Almagro, y en el lugar trabajaron oficiales de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad. "Estamos vivos de milagro, nos entraron mientras estábamos durmiendo", repitió en diálogo con Radio Mitre y detalló que sus hijos Malena, Florencia, Lucas y Carolina; y su sobrino Marcos se encuentran bien.

Según explicó, este no es la primera vez que intentan ingresar a su casa. De hecho, reveló que días atrás ya habían intentado forzar la puerta de su hogar sin péxito, lo que la obligó a presentar una denuncia a personal del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. "Creo que eran tipo 3 de la mañana. De golpe empiezo a sentir gritos y cuando salgo de mi cuarto veo que un chorro a Marquitos lo agarraba de la escalera, que los empezaban a bajar a todos", describió.

Y siguió: "De golpe veo que también la agarran a Carolina abajo, que es la mas chiquita y se asustó más. Y ahí en su cuarto primero nos pusieron un arma y después nos llevaron a todos a mi cuarto, nos tiraron boca abajo. Empezaron a despertar a los chicos, a amordazarlos. Por un momento Carolina medio que se cabreó y le dije 'tranqui, tranqui'. Nos llevaron después de un poco de forcejeo, en una situación un poco violenta, a un cuarto, al mío. Yo vivo con mis cuatro hijos y mi sobrino de Córdoba".

Ninci contó que llegó a ver a tres ladrones y que su hija Malena vio al menos a otros cuatro delincuentes dentro de la casa. "A los seis nos tiraron al piso, y sobre mi cama también, y empezaron a revolver todo. Querían plata, nosotros no tenemos un peso". dijo y explicó que los malhechores se llevaron varios elementos de valor, entre ellos los dólares que dos amigas de su hija Malena le habían prestado para el viaje a Alemania que va a realizar en cuatro meses y cámaras fotográficas.

Según explicó la periodista, "era lo único que teníamos". "Yo tenía un poquito abajo, porque ya se iba, y ella tenía todo escondido arriba. Y querían cosas de oro. Yo vendí todo en Ricciardi", dijo y aclaró que había vendido meses atrás todos sus objetos de valor para terminar de pagar sus cuentas. "Trataba de hablarles tranquila y me gritaban y me decían que los iba a denunciar porque era amiga de los políticos. Y les dije: 'Si hay alguien que no es amiga de los políticos soy yo", contó.

"Vivimos un infierno", contó la periodista tras el asalto

Según describió, los delincuentes le dijeron que la venían en Bendita, ciclo de El Nueve, y que: "Sabemos que tenés contactos en Comodoro Py y que sos amiga del Papa". "En un momento marquitos que es muy católico hizo una oración muy fuerte al Espíritu Santo y rezó por todos nosotros, por ellos, por sus familias. Y fue un momento tremendo para los chorros también, que lo querían hacer callar", contó y aclaró que los ladrones le pidieron que no hiciera la denuncia. "Me dijeron ´no hagas la denuncia porque sabemos dónde vivís y vamos a matar a los chicos´. Vinieron a cara descubierta, tenían guantes y eran muy profesionales", describió.

La periodista mostró cómo quedaron las habitaciones.

Y sentenció: "Tenían unos 30 años. El líder era muy carismático, dijo que estuvo 15 años en cana. Yo tenía miedo de que a las chicas las violaran. Estamos todos temblando, aterrados. Los chicos están temblando. ¿Cómo les saco este trauma a los chicos? ¿Cómo devuelvo la plata que me prestaron?". El caso quedó en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 50, que dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales 5 de la Policía de la Ciudad y la presencia de la División Rastros.