Volvió Popstars: las peores audiciones que quedaron para el museo del cringe

Popstars está de vuelta y decidió hacerlo a lo grande: 3.000 aspirantes, un estadio repleto, números colgados del cuello y una multitud dispuesta a convertirse en la próxima estrella del pop argentino. El reality estrenó su nueva temporada este lunes 24 de agosto a las 21:30 por Telefe y Disney+, con la misión de formar un grupo musical femenino desde sus cimientos.

La jornada de audiciones se realizó en el Parque Roca, después de una primera selección virtual que se extendió durante seis meses. Las participantes llegaron desde distintos puntos del país y también desde el exterior, cargadas de ilusiones, nervios y canciones que —en algunos casos— quizás necesitaban un poquito más de ensayo.

Mambru - Bandana

El jurado está integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García. Al frente del escenario estuvo Nicolás Vázquez, encargado de anunciar quiénes seguían en carrera. La tensión fue creciendo a medida que el conductor empezó a leer los números de las seleccionadas, en una ceremonia con gritos, abrazos, llantos y jóvenes que por unos segundos dejaron de respirar.

Entre las elegidas aparecieron los identificadores 19, 415, 101, 1415, 941, 179, 818, 1706, 180, 187, 843, 606 y 1573. También avanzaron las participantes con los números 836, 2274, 741, 144, 6134 y 364, además de las aspirantes identificadas con 451, 466, 552, 687, 2687, 156 y 288.

Nicky Nicole es una de las jurados estrellas de esta edición

La lista continuó con los números 698, 2603, 402, 2454, 2748 y 791. Finalmente, Nico Vázquez completó la nómina con las participantes 726, 276, 2736, 1386, 22 y 2103, que ahora deberán prepararse para los próximos desafíos escénicos.

Pero si hubo algo que dejó esta primera jornada fue material para todos los gustos. Porque entre las voces que prometen convertirse en las nuevas referentes del pop también aparecieron momentos de nervios, desafinaciones, coreografías que tomaron caminos propios y presentaciones que merecían una segunda oportunidad... o directamente una ceremonia de despedida.

Popstars 2026

Con mucho humor y sin miedo al éxito, BigBang preparó un video con algunas de las peores audiciones de Popstars. La producción se convirtió en la columna vertebral de esta nota y recupera los momentos más desopilantes de una jornada en la que no todas las participantes lograron convencer al jurado.

Después de 25 años, Popstars volvió con la misma fórmula que alguna vez dio origen a Bandana y Mambrú: talento, exposición, competencia y una multitud de chicas dispuestas a dejarlo todo por un lugar en la música. El sueño pop acaba de empezar, pero el casting ya dejó sus primeros hits, sus primeros bloopers y varios momentos inolvidables.