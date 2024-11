Wanda Nara hundió Mauro Icardi: "Machista" y "mascotas rehenes"

A horas de confirmar su romance con L-Gante, Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi y el clan machista del que es parte su ex pareja. La nueva relación de la mediática trajo críticas de parte de los seguidores turcos del futbolista, quien se desempeña como delantero del Galatasaray; ella no dudó en responder.

El deportista continuó su vida en Turquía, mientras la conductora decidió instalarse en Buenos Aires junto a sus hijos. Desde el país europeo fue catalogada como " traidora " por haber confirmado su romance con el representante de cumbia 420, debido al cariño que le traen al futbolista en aquel territorio.

Icardi amenaza a Wanda y retine sus mascotas

Los fans de Icardi y los medios turcos no saben con quién se metieron. Y es que Wanda Nara no tiene miedo de enfrentarse para defender su imagen: "La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien", comenzó el comunicado compartido a través de su cuenta de Instagram.

La Bad Bitch decidió escribir su descargo en notas del celular, y luego compartir la captura: "Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas ", destruyó a su todavía legalmente marido.

Wanda y L-Gante a los besos

No es la primera vez que Icardi utiliza amenazas para regresar con Wanda, y es que durante sus últimas vacaciones el futbolista decidió cortar las tarjetas de la mediática, así esta debería requerir su ayuda.

La influencer dejó en claro que no está dispuesta a negociar su bienestar: "Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz, me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar. Mientras fui feliz estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino", remarcó.

El descargo de Wanda Nara contra Icardi y el machismo que lo rodea

Por último, Nara no permitió que cuestionen su maternidad y el bienestar de sus hijos: "No se preocupen por mis hijos si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades sólo por mantener la unión, al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad", dio por finalizado el comunicado que se titula Turquía: así no dejó dudas a quiénes se refería.

Antes de lanzar este mensaje, Wanda compartió una filosa frase para luego presumir su relación con L-Gante: "Alguien que de verdad te ama, va a preferir mil veces mejorar antes que perderte", citó a Frida Kahlo. Esto coincidió con las últimas declaraciones del cantante, donde reveló que desde su vínculo con la empresaria dejó las adicciones y se centró en su trabajo y obligaciones como padre.