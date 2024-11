Besos, promesas y el primer "te amo" en público: Wanda y L-Gante, una relación que no deja de mutar

La trama sobre el vínculo que mantienen L-Gante y Wanda Nara cambia más rápido que una novela turca. Hace tan sólo un mes, la mediática usaba sus redes sociales para tratar de "despechado" al cantante luego de que se difundieran algunas postales de ambos a los besos en la Basílica de Luján. En aquella oportunidad, Elián Valenzuela, el verdadero nombre del músico, se había sentado en el living de Susana Giménez para negar estar enamorado de Wanda. También dio a entender que no mantenía una amistad con la conductora: "No hablamos más. Ahora mismo estoy enfocado en mí. Yo no me voy a dejar basurear por personas que son más grandes que yo"

El navegador no soporta este contenido.

Esto llevó a la mayor de las hermanas Nara a realizar un contundente descargo en sus redes sociales. Sin ir más lejos, Wanda acudió a su cuenta de Instagram donde no dudó en apuntar contra L-Gante. "Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema 4. Ojalá hablen de tus canciones", remató la mediática, sin pelos en la lengua, apuntando claramente contra el músico. De aquello pasó menos de un mes y ahora tanto la ex de Mauro Icardi como el ex de Tamara Báez se muestran a los besos en las redes sociales.

Wanda contra L-Gante

E incluso, se regalan sus primeros "te amo" en vivo. Resulta que después de compartir un fin de semana juntos, en el cual L-Gante le presentó a su hija Jamaica a Wanda, ambos protagonizaron un momento en vivo en Instagram que marcó un hito en su vínculo: el primer beso público. En la transmisión, Elián le propuso a sus seguidores besar a la mediática si llegaban a 50 mil espectadores, y aunque no alcanzó esa cifra, igual le dio un apasionado beso a Wanda, que se repitió varias veces.

En medio de este ambiente, Wanda le preguntó si la amaba, a lo que él respondió retóricamente, generando un momento en el que ella terminó diciendo "te amo", seguido de otro beso. Previo a esto, Wanda había acompañado a L-Gante a los estudios de C5N: el cantante estuvo en Argenzuela, programa de Jorge Rial, quien al notar su presencia, aprovechó para preguntarle a L-Gante sobre su relación con la mediática.

Él, sin confirmar formalmente el estado de su relación, afirmó que "cada vez se hace algo más especial", sugiriendo que su vínculo es fluido y que el tiempo determinará la naturaleza de su relación. Rial también invitó a Wanda a sentarse frente a las cámaras, pero ella declinó amablemente, aludiendo a su vestimenta informal. En paralelo, Wanda habló con Team Ubfal, donde abordó los rumores sobre su relación con L-Gante.

El filoso comentario de Kenny Palacios

También se refirió a la posible transferencia de Mauro Icardi a River, tema sobre el cual afirmó no tener novedades. Lo cierto es que Kenny Palacios, mejor amigo de Wanda, estuvo presente en el polémico vivo donde la conductora de Bake Off y el cantante de RKT confesaron su amor, y dejó un filoso comentario a la nueva pareja. En el video el estilista cuestionó el supuesto cariño que se tienen: "Si tanto decís que la amas, por qué buscaste a la otra cantante?". Seguramente el estilista se refería a Agustina Flores, con quien L-Gante no solo se mostró muy acaramelado en sus redes sociales, sino que además lo acompañó hasta el estudio de Susana Giménez.