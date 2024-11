Así quedó la camioneta de L-Gante tras el accidente que sufrió: "Me queda una vida menos"

Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante comenzó la semana con un tenso momento: volcó su camioneta en camino a los estudios de El Trece, donde compartió un mano a mano con Carmen Barbieri. En las últimas horas, se difundieron las imágenes de cómo quedó su camioneta.

Fue el representante del cantante, Maxi "El Brother", el encargado de compartir a través de sus historias de Instagram el video que muestra cómo quedó el vehículo tras haber dado dos vueltas. Un detalle que sorprendió a los usuarios: Wanda Nara no dudó en poner me gusta al posteo final.

L-Gante sufrió un accidente pero decidió no faltar al programa de Carmen Barbieri

"Gracias a Dios que me dio un nuevo nacimiento. Me queda una vida menos, pero más poderoso espiritualmente . Casi, casi... No tengo nada, no me hice nada, estoy bien. Todavía hay un propósito que cumplir. Amén y sean agradecidos", sentenció el representante de cumbia 420.

La camioneta, de color negro, quedó completamente destrozada, por lo que impactó que L-Gante no haya sufrido ninguna consecuencia física. Quien no dudó en hacer público su asombro fue Estefi Berardi: "No puedo creer que igual vino a Mañanísima. Yo estaría en shock", sentenció la panelista.

A pesar del accidente, Valenzuela llegó al estudio y cumplió con la entrevista, en la que charló con Barbieri sobre el juicio oral que atravesó en las últimas semanas, sus nuevos proyectos laborales, y su relación con Wanda Nara: "El último tiempo con ella estoy centrado, relajado. No fumo más, no me drogo más, no tomo más . Lo que más me gusta de ella es su manera de ser, sus consejos, es una gran persona, una gran mamá", fue su romántica confesión.

A horas de la noche, L-Gante decidió festejar que salió ileso del accidente, por lo que invitó a Wanda Nara a una cena romántica. Luego, la conductora de Bake Off decidió realizar un vivo donde se mostraron románticos: besos, propuestas y un primer "Te amo" en público.