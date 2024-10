Yanina contó que recibió "amenazas" de parte del entorno de Lanata: "Tienen data mía y eligen no contarla"

En medio del conflicto de Lola y Bárbara Lanata con Elba Marcovecchio, que derivó en un bozal legal que prohíbe estrictamente hablar del estado de salud y cualquier otro tema vinculado con el periodista, Yanina Latorre confesó que recibió amenazas de parte del entorno de Sara Stewart Brown, la segunda pareja del conductor y madre de su hija Lola. "No estoy hablando del caso Lanata y no vamos a hablar en este programa ahora del caso Lanata. Voy a decir esta única frase porque yo tuve amenazas toda la semana de las amigas de Kiwita por WhatsApp. Dicen que tienen data mía y eligen no contarla", advirtió la conductora de El Observador.

El navegador no soporta este contenido.

Tras contar que recibió amenazas de personas cercanas a Stewart Brown, Yanina remarcó: "¡No me parece! Yo quiero ser una periodista libre que dice lo que piensa y da su opinión. Yo elijo de qué lado estar y si estoy de un lado es porque debo tener razones. Alguna vez las contaré, pero el jueves, y no voy a hablar una palabra de más porque voy a ir a la justicia, pasé una situación, de la que mi marido es testigo, muy fea, pero muy fea. Me asusté y me tuvo que ir a rescatar Diego (Latorre). A partir de ese momento que me amenazaron y me amedrentaron, elegí no hablar más del tema", resaltó la también panelista de LAM.

Visiblemente molesta por lo que tuvo que vivir por culpa del entorno de Lanata, afirmó que no va a "jugar su vida ni privacidad" por este tema. "Esto es lo último que digo. No me pregunten más por Elba, no me pregunten más por Lanata. Ojalá Lanata se recupere y es lo único que me importa. No me pregunten por Kiwita ni las hijas de Lanatta. NI si es mechera, si no es mechera o si son víctimas. Acá nadie es víctima, todos son tres pesos, a nadie le importa la salud de Lanata y no voy a hablar más porque el jueves lograron asustarme", sentenció Yanina, asegurando que llevará estas amenazas hasta la Justicia para que sean investigadas y castigadas.

Mientras todo esto ocurre, el conflicto entre las hijas del periodista y Marcovecchio se acrecienta día a día. La abogada sostuvo que Lola y Bárbara pidieron una cautelar para que ella "no se pueda defender" en los medios tras la fuerte denuncia de hurto. De hecho, Elba utilizó sus redes sociales para publicar un recorte de un documento judicial acusando a las hijas de su pareja de "prohibirle" hablar en los medios para defenderse. En el posteo etiquetó a los medios para su rápida difusión. Sin embargo, Fernanda Iglesias difundió un documento judicial desmintiendo a la esposa de Lanata y acusándola de ser una "mentirosa". "Elba miente", dijo.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

De acuerdo con la panelista de LAM, "las hijas de Lanata pidieron confidencialidad". "Y una vez filtrado el tema, Elba pidió prohibición de hablar. Adjunto pruebas", sumó Iglesias junto a las dos capturas del documento del juzgado civil N°8 de Buenos Aires donde revela que fue Marcovecchio fue quien pidió un bozal legal para que no se hablara de nada relacionado con Lanata. "Considerando el estado de vulnerabilidad en que la Sra. Elba Lorena Marcovecchio y sus hijos, toda vez que la tutela de interés familiar y de las personas en situación de vulnerabilidad involucradas debe primar por sobre los derechos de información y expresión, dispongo hacer extensiva la prohibición oportunamente dispuesta de exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente al señor Jorge Ernesto Lanata a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad", detalla el escrito.

Uno de los tantos posteos de Elba

Cabe destacar que Lola y Bárbara Lanata presentaron una denuncia judicial contra Elba Marcovecchio que sostiene que intentó perjudicar la salud de su padre, además de acusarla de "hurto de elementos de gran valor". En el documento, las hijas señalan la pérdida de al menos 42 pertenencias del periodista, entre ellas: tres carpetas con certificados de obras de arte, entre 35 y 50 mil dólares, gran cantidad de obras de arte, encendedores de lujo, relojes, un cenicero Hermes, gemelos, copas, elementos de plata y demás.