Barbie Di Rocco denunció que la grabaron sin su consentimiento: "Nenitos criados con privilegios"

"No se puede salir a la vía pública en paz sin que se nos burlen", denunció la actriz Barbie Di Rocco que se vio obligada a hacer público un video en el que jóvenes mendocinos se burlaron de ella y de sus amigas que tomaban un café.

"Antes teníamos que escondernos de la policía. Ahora de la 'juventud' que no fue educada ni conoce la palabra respeto y que con el celular que les compra el papi nos ridiculicen por un par de likes. Las personas trans no somos tu chiste", escribió Bárbara en sus redes sociales oficiales mientras reflexionó sobre el accionar de quienes aparecieron en el video.

Barbie Di Rocco

Además, analizó: "Este es el mundo que vivimos ahora, el del completo retroceso. A nosotras no nos van a hacer dar ni un solo paso atrás", expresó con ahínco.

La actriz contó que se fue de viaje de negocios y trabajo a Mendoza a un proyecto que justamente milita por los derechos del colectivo LGBT. Di Rocco contó: "Allí me recibió con mucho cariño @turca_queen quien me dio una mano enorme ya que en este proyecto lo estoy haciendo sola y de mi bolsillo", dijo y continuó explicando que se dirigió a un bar a "tomar unos tragos" porque "la noche estaba divina". Sin embargo, nunca se imaginó lo que pasaría: "Me sentí súper cómoda, obviamente cuando llegamos a un lugar las miradas son inevitables, eso lo toleramos pero seguimos en la nuestra. Sin darnos cuenta nos grabaron sin nuestro consentimiento simplemente para humillarnos en redes. Vaya a saber qué público tienen estos nenitos criados con privilegios", denunció contundente.

Gravísima denuncia de la actriz

Barbie Di Rocco abrió su corazón y confesó que regresa a su hogar "con un sabor muy amargo" y lamentó: "Ni yo ni mis amigas tenemos porque ser entretenimiento de nadie. Para algunos no somos personas. Somos un simple objeto de burla. Una cosa sin sentimientos", expresó dolida.

Sin embargo, la victimización no es el papel de Barbie que adelantó que iniciará acciones legales contra los chicos que la grabaron sin su consentimiento: "Aviso que yo voy por todo, (como fui siempre) con todas y cada una de las acciones legales que pueda tomar apenas consiga los datos de cada uno de los que se burlan de nosotras. Por lo poco o mucho que me protejan las leyes. De mi, de mi comunidad y de mis amigas no se burla más nadie. La educación que no le dieron los padres se la vamos a dar nosotras", expresó.

Barbie Di Rocco

Ante algunos pedidos de disculpas que algunos de los jóvenes le hicieron llegar a Di Rocco, ella considera que ya es muy tarde: "A los pibitos estos que mágicamente van apareciendo de a uno: 1) Los pedidos de 'disculpas' en privado no me interesan (a menos que sean poniendo su CARA en SUS redes reconociendo lo mal que estuvieron) ¡Ya que le gusta filmar caras filmen las de ustedes!".

Además, les advirtió: "Demás está decir que Ustedes no lamentan nada, lo único que lamentan es haber quedado expuestos ante una comunidad unida que no les permite más burla". Por último, pero no menos importante, Barbie Di Rocco fue contundente: "Ya se está elaborando la denuncia por ciberacoso, discriminación, hostigamiento y transfobia".