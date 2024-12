Yanina no se guardó nada, liquidó a Wanda y le dio una advertencia a La China: "No te voy a pagar lo que me pedís"

Wanda Nara volvió a acaparar la atención mediática tras su participación en el programa de Susana Giménez, donde habló sobre los episodios más polémicos de su vida sentimental. En una entrevista cargada de confesiones y matices, la empresaria abordó sentada de la diva su escandalosa separación con Mauro Icardi, el polémico vínculo del futbolista con Eugenia "La China" Suárez, y el papel que jugaron terceros en este conflicto mediático. Sin ir más lejos, la conductora de Bake Off relató cómo la infidelidad del delantero rosarino con la ex Casi Ángeles marcó el inicio del fin de su matrimonio. "Siempre había cortocircuitos", confesó.

Durante el programa, la mediática dio detalles del encuentro entre el futbolista y la actriz, confirmando que fue un factor determinante en la crisis de la pareja. Aunque evitó profundizar en los detalles más íntimos, dejó en claro que el episodio tuvo un impacto irreparable en la relación. "Ese descubrimiento me quebró como mujer, no por ella, sino por todo lo que significaba. Mauro dejó de comer, bajó 10 kilos, y decía que lo aceptaba todo porque había tomado esa decisión", compartió.

Mientras Wanda hablaba en Telefe, Yanina Latorre reaccionó en vivo a sus declaraciones a través de sus redes sociales. Sin filtro, la panelista lanzó duras críticas tanto contra la empresaria como contra La China Suárez. Refiriéndose a La China, afirmó: "Si te acostás con hombres casados, no me hagas juicio, bancátela". "La China Suárez me pide una fortuna que no se la voy a pagar, si te garchas a todos los tipos casados que caminan, no me hagas juicio báncatela", disparó.

Además, cargó contra Wanda por mencionar indirectamente a una "panelista" que supuestamente intentaba "arruinarle la vida" en complicidad con Elba Marcovecchio, abogada de Icardi. En tono irónico, Latorre dijo: "Soy yo la panelista, nómbrame, pelotuda", y la acusó de desviar la atención y tergiversar los hechos: "La culpa es toda mía, de mi abogada y de Mauro. ¿Qué tiene que ver? Esta hace quilombo, se lo coge a L-Gante, lo saca al tipo (Mauro) de la casa, y bue chicos, 'fue una cuestión de humanidad'".

También criticó la dinámica entre Icardi y su equipo legal, señalando la falta de claridad y comunicación en los procedimientos legales que involucran al futbolista. "La abogada mía, que es Elbita Marcovecchio, es abogada de Icardi con otras dos, que no son mis abogadas. No son amigos, Mauro es raro, no contesta, no habla, no responde. La contrataron las abogadas de los turcos, hablando en turco, amor", aclaró y añadió: "Yo ahí no tengo nada que ver. Wanda Nara, no mientas, me encabroné. Y aparte me dice la panelista, pero ¿sabés qué, boluda? Decime Yanina La Torre, amor. Me encabroné. Y ahora la culpa es toda mía".

El mensaje de Tamara Báez en el vivo de Yanina

Visiblemente molesta por la actitud de "víctima" que tomó Wanda, la panelista de LAM resaltó: "Yo, mañana Diego, chicos, de verdad, me separo, me caga, me recontra caga. Yo lo cago a él, yo no lo allano, no lo denuncio por violencia inventada, no lo denuncio por tenencia de armas. Y a mí me dio mucha lástima, y lo digo de verdad. Por ahí tengo 55 años, Mauro tiene 30. Un pibe, 6 de la mañana, abandonando la casa, haciendo las valijas, buscando un lugar para dormir".

Lo cierto es que la polémica también involucró a Tamara Báez, ex pareja de L-Gante y madre de su hija Jamaica. Báez utilizó sus redes sociales para participar del vivo que estaba haciendo Yanina en Instagram y confirmar que Wanda habría iniciado la relación con el cantante mientras él seguía en pareja con ella. Según Báez, incluso intentó confrontar a Kenny Palacios, amigo cercano de Wanda, quien negó los hechos en su momento. "Siempre tuve razón", aseguró Báez.