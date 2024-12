Wanda Nara sepultó a Icardi y humilló en vivo a La China: "Se lo hizo a tantas mujeres que ya no es personal"

En medio de su escandalosa separación con Mauro Icardi y tras su violento cruce en un restaurante con Eugenia "La China" Suárez, Wanda Nara aceptó -a cambio de una jugosa suma de dinero que contó que donará al Hospital de San Isidro- sentarse en el living de Susana Giménez. Pero a diferencia de lo que ocurrió con Carolina "Pampita" Ardohain, la mediática brindó detalles sobre los turbulentos momentos que marcaron su vida personal en los últimos años, o más bien días. En el programa, la empresaria y conductora de Bake Off Famosos habló sobre su separación, su breve romance con L-Gante y el episodio de infidelidad que involucró "La China".

Wanda comenzó su relato describiendo cómo la infidelidad de Icardi con la ex Casi Ángeles desató una crisis que fracturó su matrimonio. "A raíz de esa situación que surgió hace varios años, intentamos sacar la pareja adelante, pero siempre había cortocircuitos y el mismo fantasma rondando nuestro matrimonio", confesó. Según detalló, fue un episodio que transformó la relación y marcó un antes y un después en la vida junto a Icardi. "Voy a empezar por el principio, por lo más feo. Se están diciendo un montón de cosas. Cuando vine al living me preguntaste si estaba separada, te dije que Mauro estaba en Turquía y yo acá", contó.

Y añadió: "A raíz de una situación que conocen todos, que surgió hace varios años, tratamos de sacar la pareja adelante y todo el tiempo había cortocircuitos, íbamos, volvíamos, nos peleábamos. Había situaciones muy difíciles de sobrellevar y siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio. Durante la conversación, Wanda relató cómo descubrió la traición. Encontró mensajes comprometedores que, además, involucraban a sus hijos. "Ese descubrimiento me quebró como mujer, no por ella, sino por todo lo que significaba. Mauro dejó de comer, bajó 10 kilos, y decía que lo aceptaba todo porque había tomado esa decisión", compartió.

De hecho, cuando Susana le consultó si estaba hablando sobre La China. Wanda aseguró que sí: "Antes de esa situación teníamos peleas como todas las parejas, pero no venía a Argentina, me dedicaba a mis hijos 100%. Lo acompañaba en su carrera, había dejado mi trabajo. Cuando pasó esa situación se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Me volvía a mi casa en Milán. Él dejó el fútbol, dejó su carrera, dejó de comer, bajó 10 kilos. Yo le decía que lo aceptaba, si él había elegido eso. Como mujer me hizo un quiebre. No me dejó traumada, no fue por esa mujer, fue por todo lo que generó en mi decir: 'Te estás fijando que trabaja, que también dejó a sus hijos'".

Según describió, uno de los momentos más dolorosos para ella fue enterarse de que Icardi y La China se encontraron en un hotel que ella consideraba significativo para suu matrimonio. "Estuvieron en un lugar donde viví con mis hijos y toda mi familia. Todos me conocieron ahí, desde el conserje hasta la prensa internacional que estaba en la puerta del hotel cuando llegamos a París como familia. Fue una humillación pública y personal que no estaba dispuesta a aceptar", aseguró, visiblemente afectada. La empresaria dejó claro que no se trató de un simple encuentro de una noche, sino de una relación que Mauro mantenía con la actriz.

De hecho, a pesar de los intentos de Icardi de negar los hechos y salvar la relación, Wanda le aclaró a la diva que el daño ya estaba hecho. "Él me pidió perdón, negó todo, tratamos de reconstruir, pero siempre había reproches y situaciones que eran imposibles de superar", explicó. Wanda tomó la decisión de separarse tras años de intentar sostener la relación. "Me rebelé y decidí enfocarme en mi trabajo y en mi felicidad. Volví a Argentina, empecé terapia y me di cuenta de que había naturalizado muchas cosas que no eran buenas para mí", confesó. De esta manera, explicó que la terapia le permitió ver con claridad las dinámicas tóxicas de su matrimonio.

A lo largo de la entrevista, Wanda reflexionó sobre las responsabilidades en la infidelidad. "Creo que la culpa es 100% del hombre. Como mujer, me sentí desilusionada por todo lo que pasó, pero la carga emocional más grande recayó en mi familia y en mis hijos, quienes no entendían por qué todo se estaba rompiendo", dijo y agregó: "Me dolió enterarme el hotel que eligieron para estar. Yo le había dejado a mis hijos al cuidado de Mauro y de mi mamá y yo había viajado con Zaira a Milán. Y esa noche ellos estuvieron en un hotel que yo había vivido con mis hijos dos meses y con Mauro y con toda mi familia, me conocían todos".

Y continuó: "Vivía en ese momento, recién llegado a París, el mejor jugador del mundo con su familia. O sea, estaba toda la prensa mundial en la puerta de ese hotel. Yo dije, yo no voy a hacer el papel de boluda que mañana salga un periodista y diga, 'mira, estos dos están acá encamados y Wanda está, no sé, cuidando a sus hijas en su casa como una tarada. Fue ese hotel, tengo las reservas, tengo los mails, tengo los pagos y no quiero que nadie me crea nada". Wanda concluyó asegurando que el episodio con Icardi y La China es un capítulo cerrado en su vida. Sin embargo, no escatimó en dejar en claro su posición: "No necesito que nadie me cree. Tengo las pruebas de todo".

El cruce que tuvo con La China

La conductora de Bake Off y la actriz se cruzaron en Gardiner, un exclusivo restaurante de la Costanera, y se dijeron de todo. "La fui a saludar, pero no filmándola como dijeron. Elián la saluda porque trabajaron juntos y eso en su momento lo sentí como una provocación. Conozco a la gente que trabaja con Elián. Vos querés hacer un tema con el que es amigo mío, que públicamente lo relacionan conmigo, ¿no es cómo tocarme un poquito?", contó la mediática.

Siempre según el relato de Wanda, le preguntó a La China cómo estaba y le pidió que bajaran un cambio. "Ella me dice que somos gente grande, no me interesa Mauro (Icardi), ya fue, no tengo nada con él", manifestó, a lo que ella le contestó: "Te voy a pedir que con Elián tampoco". De acuerdo con la mayor de las hermanas Nara, la actriz enfureció al ver que todos estaban filmando la secuencia. "Si vos estás acá, mostrándote a una mesa de una persona que causaste daño... me tenés a mí del otro lado cuando yo, hace tres años, si te veo en algún lugar, me voy, pero no por mí, sino por un grupo de diez amigas, que donde te ven lo que te hizo Pampita es poco, te matan".

Además, sobre el ida y vuelta con la actriz, cerró: "No lo hago por mí, sino por vos porque conozco a mis amigas, son temperamentales y vivieron tantas cosas al lado mío. Mis amigos se gritaron con los de ella y se dijeron las peores palabras que te imagines. Si no querés escándalo, no vengas acá. No tengo nada para decirte, ahí está mi marido y está libre, andá, ahora que está separado, hacé la que quieras, pero no comas papas fritas con la boca abierta mirando para la mesa de él. En un momento pensé que era personal, pero se lo hizo a tantas mujeres que ya ni siquiera me lo tomo personal. No es algo que me hizo a mí sola".