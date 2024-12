"Yo cuidaba a las nenas y vos vivías una doble vida": el descargo de Icardi contra las acusaciones de Wanda Nara

La noche prometía ser intensa y no defraudó. Más picante que nunca, Wanda Nara se sentó en el living de Susana Giménez y dio revancha a su anterior entrevista: de negar todo a ventilar hasta que la conductora la invitó a retirarse. Como era de esperarse, Mauro Icardi se defendió de los dardos que tiró su ex.

La Bad Bitch reveló detalles de su ruptura con el futbolista, así como lo culpó junto a la China Suárez de ser los responsables de la enfermedad que tiene actualmente. Con un diagnóstico de leucemia y terapia psicológica, la mediática está dispuesta a hundir a quien no le traiga tranquilidad: "En junio voy a ir a la Argentina. Así hago un par de cenitas en Gardiner, y unos besos en el auto delante de las cámaras, pero después chau, es mi amiga", fue un mensaje del deportista a su ex mujer, quien luego mostró otro: "Sabés la lista de minas amigas tuyas que tengo... Quédate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola. Imagínate si la voy a volver a buscar".

Wanda Nara mostró mensajes de Icardi catalogando de "regalada" a la China

Con los mensajes expuestos, Wanda dejó en claro que su relación con Mauro terminó aunque este no lo quiera aceptar. Lo que enfureció a la influencer fue que el delantero llegó a la pericia psiquiátrica con alcohol en sangre y quien lo llevó fue la ex Casi Ángeles, la mujer tildada como la tercera en discordia en el 2021. Este paso judicial fue sumamente importante debido a que está en juego la custodia de sus dos hijas.

Al terminar el programa, Icardi decidió defender su nombre y es por esto que le envió un mensaje a Pepe Ochoa, el encargado de las redes sociales de LAM: "¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas que críticas de engañarme a mí y a tus hijos desde hace 3 años? Y aseveraste ser infiel hace 3 años. Vos lo afirmaste. Te olvidas que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos creyendo que estabas trabajando, estabas viviendo una doble vida", comenzó su descargo escrito en la aplicación notas de su celular. Luego, agregó: "La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo dije primero a vos, vos misma lo contaste, a Susana incluso. ¿Le mentiste en ese entonces? No me extrañaría".

Mauro Icardi envió su descargo a Pepe Ochoa

Según las palabras del futbolista, fue él quien le contó de su amorío con la China, y ella decidió quedarse a su lado sin darle importancia: "Pudiste elegir, yo te di la chance. Vos decidiste fingir demencia y seguir, nadie te obligó. Ahora, qué te llevó a quedarte y tener doble vida, no lo sé". En ese sentido, Mauro también detalló punto por punto las declaraciones de Wanda, por lo que afirmó: "Nunca cacé en mi vida. Inventaste algo que tendrás que demostrarlo en la justicia. Injurias y difamas, excelente actriz. Se te cayó la careta". El delantero aseguró que las palabras de Wanda en el living de Susana Giménez fueron guionadas y que eligió mostrar pruebas sacadas de contactos y audios creados con inteligencia artificial: "Mostraste chats viejos. No me interesas, ni estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie, mentiras y más mentiras".

Los mensajes que Wanda Nara mostró a Susana

"Mi única prioridad son mis hijas y recuperarme de mi lesión. No mostras nada porque no existe, como siempre mostrás lo que te conviene, fuera de contexto. Veremos qué haces cuando la justicia pericie pruebas reales, no chats viejos y audios hechos con IA", cerró Icardi en su descargo. Al finalizar, Pepe Ochoa como receptor del descargo dio su opinión: "Esto termina mal", agregó y expuso las capturas enviadas por Mauro Icardi luego de la entrevista de Wanda Nara. Por su parte, la China Suárez decidió abstenerse en silencio ante las múltiples opiniones que se emitieron sobre su persona durante la noche del domingo.