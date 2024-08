Yanina Latorre atendió a una ex Gran Hermano: "Pedazo de fracasada, pegame a mí, ¿ok?"

En las últimas horas, Yanina Latorre atacó directamente a Florencia Cabrera, ex participante de Gran Hermano, que fue opacada por otra participante con el mismo nombre. Lo cierto es que la integrante pasó un poco al olvido y en el último tiempo resaltó al sacar a la luz secretos de sus compañeros o defenestrar figuras públicas. Sin embargo, en esta oportunidad se metió con alguien por encima de su "lengua filosa" y la atendió para rato.

La modelo curvy comenzó remarcando: "Hay muchos 'hijos de' que no saben hablar", dijo en el programa de stream República Z, donde luego apuntó directo contra la hija de Diego Latorre y la angelita: "Yo me acuerdo puntualmente el video que se hizo viral de Lolita Latorre donde come un pastelito. Viven en una realidad paralela, vamos a ser totalmente sinceros".

Yanina, en su programa de radio El Observador, respondió a las críticas contra su primogénita: "Si querés pegarle a alguien y que te conteste, pedazo de fracasada, pegame a mí, ¿ok?", comenzó. Además, una vez más, la panelista recordó la trayectoria educativa, una situación privilegiada al lado de muchos argentinos que no llegan a acceder a aquellas oportunidades: " Vos, boluda, te hiciste famosa por ir a Gran Hermano. Mi hija, que es hija de un famoso, se está por recibir de abogada, va a la Di Tella, fue a un colegio bilingüe y habla inglés ", manifestó.

Ante el cuestionamiento contra Lola, por no saber qué es un pastelito, la comunicadora explicó el motivo: "Es pegarle por pegarle. Nunca lo comió porque nunca se lo compré. ¿Tan grave es? ¡Yo nunca comí locro, y soy argentina!", fue lapidaria. El ex futbolista, quien también estuvo en el estudio, asistió todo lo que su mujer escupió en defensa de su hija.

Flor Cabrera comparte su ritual para ahuyentar las malas vibras de los medios

Además de atender a Cabrera en su programa, Yanina Latorre también se remontó a su cuenta personal de Twitter, donde ninguneó a la ex hermanita: "Tarde en contestar porque me mandaban el videíto y la tuve que googlear a la desubicada", confesó. Los comentarios no tardaron en contestar la publicación: "Yo ni le contestaría. Eso es lo que busca", le aconsejó un usuario, a lo que la mediática decidió tomarse con humor e ironía: "Es mi momento de emprendedores", citó.

En medio de su polémica, a través de su cuenta de X, Florencia de Gran Hermano reflexionó sobre las trabas que enfrenta en sus sueños de ser famosa: "Perdón chicos por decir lo que pienso sin pensar, pero... Cuántas veces te frustraste por querer llegar a los medios, actuar, bailar, cantar, y no tenés los medios/contactos o 'el apellido' necesario para llegar... por eso bajaste los brazos. No seamos hipócritas", siguió haciendo referencia a los familiares de famosos que llegan a puestos laborales, poniendo así en duda sus talentos.