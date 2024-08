Juliana "Furia" Scaglione podría enfrentar problemas legales si no se retracta sobre sus dichos machistas

La "Cena de FAMOSOS" en Uruguay puso en el ojo de la tormenta a Juliana "Furia" Scaglione. Y es que no solo menospreció y maltrató a los periodistas locales, a quienes no quiso dar notas y obligó a borrar videos, sino que además se enfrentó con Flavia Pintos a la que acuso de casting sabana, entre otras cosas. En las ultimas horas, la acusada salió a defenderse a través de sus redes sociales.

La doble de riesgo accedió a una entrevista con la comunicadora, donde no le gusto el comentario sobre el ganador de "Gran Hermano", Bautista Mascia. La ex hermanita jura ser la verdadera ganadora, ya que la producción le robo el premio y se entregó al uruguayo. Con estos dichos, dejó en evidencia la supuesta manipulación de Telefe a la hora de los votos.

La entrevista de la discordia

Furia calificó a Flavia de "bolu**" y de preguntar "pelotude***". Al finalizar el evento, y ver que estaba en bocas de todos por su violenta reacción, la joven pidió a su fandom que salieran a atacar a Pintos a través de las redes sociales. Aunque no fue hasta el viernes que, en el programa de stream Carajo, el cual conduce Alex Caniggia, se descargó contra la uruguaya y otros colegas, como lo panelistas de LAM: "Hay cosas que en Uruguay son legales y acá en Argentina no", empezó diciendo entre risas para luego dar a entender que la joven no tiene su puesto por su profesionalismo: " Seguro te habrás tragado unas cuentas para estar dónde estás. Justamente ella esa la novia de un camarógrafo de TV de ahí ", expresó.

Flavia se expresó en sus redes sociales, donde advirtió estar en contacto con sus asesores legales: "Con respecto al reel que está circulando, me siento difamada e injuriada por Juliana Scaglione (alias) Furia. Además de su incitación al odio cuando en sus redes sociales, expuso mi perfil de Instagram y escribió entre otras cosas: 'Ataquen Furiosos'. Ahora utilizó términos denigrantes respecto de mi persona, los cuales no solo me ofenden como profesional, como madre, sino también como mujer", comenzó el descargo.

Descargo de la periodista uruguaya, quien fue atacada por Juliana "Furia" Scaglione

Pintos espera unas disculpas públicas de Juliana Scaglione, no solo por la ofensa que le generó sino además para dignificar el rol de las mujeres en la lucha "contra los preconceptos". Lo cierto es que la ex participante se definió como una mujer a favor de otras mujeres, pero desde su exposición estuvo en constante ataque contra sus compañeras de programa, contras sus fanáticas, así como contra sus colegas periodistas.

La periodista advirtió a Juliana Scaglione: "Para el caso de no hacerlo, ya le he pedido a mi abogado, el Dr. Renzo Gatto que evalúe las acciones legales pertinentes aquí en el Uruguay y también en Argentina", dijo culminando su descargo.