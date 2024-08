¿Estuvo todo armado? la hermana de Lali confesó en vivo que la "calienta" Mariano Martínez

Allá por el año 2015, Lali Espósito y Mariano Martínez coincidieron como protagonistas de la serie Esperanza Mía, y trasladaron el romance televisivo a la vida real. Aunque primero se trató de un rumor, como suele pasar cuando dos galanes -por entonces solteros- se encuentran en un mismo elenco, el noviazgo se confirmó con el correr de los programas y terminó meses después. Luego de sus primeras vacaciones juntos, en el 2016 la cantante y el actor dieron por terminada la relación en medio de acusaciones cruzadas. Incluso, se dio a conocer un audio de WhatsApp de él tratándola a ella de "nefasta" y "despechada" por hablar del vínculo que los unía en los medios.

Al parecer, Mariano no la estaba pasando muy bien en aquel momento y decidió descargarse con un amigo. "Ahí leí un poco, no te podés enganchar. Encima Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba", decía el polémico audio. Lo cierto es que el actor se ganó rápidamente la cancelación y el repudio de propios y extraños, por lo que tuvo que salir a disculparse. "Si alguna vez dije algo malo fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí si, no pienso esas cosas de nadie y me puedo equivocar", había publicado días después del escándalo.

Y agregó: "No me gusta la agresión, y creo que está más que claro que dije eso en la intimidad y enojado". Desde entonces, Lali evita mencionar a Mariano, aunque, se sabe, la relación no terminó para nada bien. Si bien siempre que le preguntaban por su ex, buscaba respuestas esquivas y evitaba hablar del exabrupto del galán, de a poco la artista se fue animando a dar más precisiones de lo que vivió durante su romance con Martínez. "No creo que sea un mal tipo, pero su manera de amar no es la mía. Mis afectos me decían: 'Ya no sos vos, perdiste la risa'. Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien", había contado, por ejemplo, años atrás.

De hecho, Lali había detallado que si bien ella siempre fue "muy segura", su relación con el actor fue "tormentosa. "Hay gente que no sabe amar 'simple', tal vez por tener problemas con ellos mismos para amarse. Por eso le escapo a lo rebuscado y doloroso. Esta vez escapé tarde. Me fui como cuando te patean la pierna en un partido, resentida", fueron sus palabras. Años más tarde, en 2018, le dio vida a unos de sus hits más escuchados: "Lindo pero bruto". Para colmo, la cantó a dúo con Thalía. "Tu tienes el cuerpo duro pero el cerebro en blanco. ¿Por qué no te leés un librito de vez en cuando?", dice una parte de la letra que, para muchos, estuvo dedicada a Mariano.

Lali Espósito y Mariano Martínez

Lo llamativo de esta historia es que a 8 años de aquella escandalosa separación, Ana Laura, la hermana mayor de Lali y una de las conductoras de Patria y Familia, el programa por streaming de Luzu TV, se haya animado a confesar públicamente que el ex de Lali es uno de los famosos que "la calientas". O al menos, así fue la consigna que propusieron dentro del ciclo y que debido a la respuesta de "Anita", no tardó en convertirse en tendencia. Cada uno debía escribir en papel cuál era el "famoso" o celebridad que los "calentaba", y si bien algunos eligieron de forma irónica o burlona a "Mónica Gutiérrez" o "Martín Cirio", la conductora rápidamente se percató de su error.

Anita y Lali Espósito

Antes de que llegara su turno, Anita ojeó su respuesta una, dos y hasta tres veces, hasta que notó que se había equivocado en su elección. "Oh, no", gritó, para luego preguntarse a sí misma: "¿Qué puse?". Sabiendo que su respuesta iba a traer una gran repercusión, la hermana de Lali comenzó a reírse de manera descontrolada mientras que sus compañeros, comandados por Fede Popgold, leían finalmente su contestación: "¡Mariano Martínez!", gritó el streamer, sin poder contener las carcajadas. Al toque, comenzó a sonar de fondo Un velero llamado Libertad, lo que para muchos significó que la secuencia estaba totalmente "armada" por los streamers. Si bien da la sensación de esto último, cientos de internautas compartieron el clip en sus redes sociales y cuestionaron la actitud descarada de la hermana de Lali.