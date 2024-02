Yanina Latorre, poseída por la ira, cargó contra Daniel Osvaldo: "Sos un inútil sin solución"

"No debí decir eso", debe ser la frase que Daniel Osvaldo repite como un mantra. Es que el chusmerío argentino, está hablando sobre una posible crisis matrimonial entre Yanina Latorre y su infiel marido, el periodista Diego Latorre.

"Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado", fueron las palabras que usó la rubia para echar leña al fuego a los comentarios que llegaban de aquí y de allá y que terminaron siendo ciertos.

El posteo de Yanina Latorre

Claro que la publicación trajo cola, sobre todo porque Latorre (Diego) no dijo ni media palabra. Las versiones que pululan en los pasillos de los canales de televisión por los que transitan ambos, hablan sobre una tercera relación en discordia, ¿será?

La verdad del caso es que Yanina no es demasiado querida en el mundo del espectáculo por manejarse turbia y cruelmente con quien se ponga en su camino noticiable. Ha dejado por el piso a modelos, actrices y personas del arte que no pensaban como ella.

El posteo de Daniel Osvaldo

Una de esas personas es el jugador de fútbol Osvaldo que, por hacer un chiste, terminó con un carpetazo más grande que todo el vasto territorio argentino. El comentario, casi infantil decía: "¿Y ahora cómo se llama ella? Se quedó sin apellido. #TodoVuelve", sumando al posteo una foto con la cara de los dos en cuestión.

Como en la película Jeepers Creepers, el demonio reencarnó en el blando cuerpo de Latorre que, sin ningún tipo de piedad, insultó de arriba a abajo al jugador que tiene varios hijos con varias mujeres repartidas por el mundo.

Durante su programa de radio, la ex Latorre empezó: "Daniel Osvaldo, bueno para nada. Abandonador de hijos, abandonador de mujeres con denuncias de violencia de género. No mantenés a tus hijos y vos ¿a mí me decís que me quedo sin apellido?", dijo y continuó: "Vos no tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre, sos un inútil sin solución", gritó desaforadamente.

Daniel Osvaldo y Nina Oertlinger

Con los ojos desorbitados, despeinada y haciendo ademanes con las manos, Yanina no quiso olvidarse de ningún detalle del carpetazo más grande de la historia mundial: "Abandonaste a tu primer hijo, este año lo bajaste del auto por no sé qué cosa había dicho el pibe. Nunca le pasaste la guita que pedía la madre, que no tenía ni para comer", empezó.

Luego recordó el terrible episodio que tuvo en Italia: "Te metiste con la italiana (Nina Oertlinger), dos pibas le metiste". Ahí, "la cobra" también cayó en la volteada: "Embarazada, la dejaste por Jimena Barón. Te fuiste con Jimena Barón, la dejaste por Militta Bora, que apareció llorando en la televisión".

Militta Bora

La "angelita" dio un golpe bajo pero real: "Militta te denunció por violencia de género, Jimena contó lo mismo. Además de violencia económica" y añadió lo más doloroso y tal vez desconocido: "Después, no feliz con esta situación te fuiste con Gianinna Maradona: la enloqueciste. Fueron, vinieron, fueron, vinieron, hiciste sufrir a una familia entera", dijo a los gritos.

Además recordó lo que hizo Osvaldo hace solo cuatro años: "Le diste ilusiones a Jimena Barón, la metiste en tu casa en pandemia, no ves a Momo, no lo mantenés. Jimena Barón y Gianinna Maradona eran amigas y vos ¿a mí me hablás de que todo vuelve?", se preguntó retóricamente la rubia.

Jimena Barón, Daniel Osvaldo, Gianina Maradona

Para terminar, dijo contundente, filosa y cruel muy fiel a su estilo: "Te tiene que volver a vos, pedazo de mier**".