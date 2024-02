De admirar a Rosenfeld a confirmar un revés judicial contra Yanina: Quién es Eugenia, la abogada que conmovió a Marina Calabró

A finales del año pasado y luego de que Rodrigo Lussich diera la primicia, Marina Calabró confirmaba su separación de Martín Albrecht y contaba que, si bien la relación había terminado hacía cinco meses, le afectó que se hiciera pública la noticia de su ruptura. Pero tras aquella revelación, la panelista rompió en llanto luego de una contundente pregunta que Marina, sin embargo, no dudó en elogiar: "Esa es una gran pregunta" fueron las palabras de la periodista.

La consulta era sobre cómo Marina le había contado a Mía, su hija de 14 años, que se iba a separar y entre lágrimas, Calabró contestó: "Diste en una tecla muy sensible. Mía me dijo algo que me partió: ´Mamá hace un año que no hago más que verte llorar, te pido por favor que trates de estar bien´. La verdad que me dio como una puñalada y me hizo tomar conciencia". Aquella brutal y emotiva revelación vino de la mano de la pregunta de Eugenia Schlatter, panelista de Entrometidos.

Eugenia es abogada y sus primeros pasos en la televisión los dio de la mano de algunos realities, como Combate. La oriunda de Santa Fe fue al colegio San José Adoratrices hasta los 18 años, después comenzó a estudiar abogacía y paralelamente hizo un terciario de inglés, del cual se recibió. Pero su verdadera vocación estaba dentro de la pantalla chica: "Siempre me gustó el mundo del espectáculo y siempre consumí todos los programas de espectáculo", le cuenta a BigBang .

Y fue su pasión por los realities lo que le abrió las puertas de la tevé: "Admiraba mucho a Ana Rosenfeld y a Fernando Burlando, y me dije que yo también podía ser una abogada panelista de espectáculos. Pero mi primera experiencia fue en un reality que se llama Combate, en el año 2018. Estaban Flor Vigna, Mica Viciconte, pero yo fui de la camada de Locho (Loccisano) y Dami Ávila. Después participé en otro reality con el Pollo Álvarez y Nico Occhiato, que se llamaba Por Amor o Por Dinero".

Fueron esas experiencias las que le permitieron crecer en las redes sociales y darse a conocer en la pantalla chica " A partir de ahí tuve un gran crecimiento en redes, llegué a los 300.000 seguidores, y pude empezar a monetizarlas. Entrometidos es mi primera experiencia", contó y sobre aquella pregunta a Calabró que se viralizó con fuerza y fue levantada por varios medios de comunicación, aclaró: "No pude hablar con Marina después de eso".

Lo cierto es que si bien no lleva mucho en la pantalla, Schlatter también fue una de las primeras en informar que Yanina Latorre será llamada a declaración indagatoria el 21 de febrero en la causa que le inicio Luciana Salazar. "Cuando Redrado se pelea con Amalia Granata y vuelve con Luli Salazar, Yanina que siempre fue amiga de Granata, salió a decir barbaridades de ella. Este hostigamiento es de hace años", fueron las palabras de la panelista que rápidamente fueron desmentidas por Yanina.

Consultada sobre si le molestó que la panelista de LAM la haya desmentido sin pruebas, la abogada remarcó: "No, no me molesta que me desmientan, no me molesta para nada, estoy acostumbrada, pero bueno, esa es la información que yo manejo, quizás en ese momento no le había llegado la citación todavía. También comenté que Redrado se tenía que presentar el 8 de febrero a una prueba caligráfica, pero finalmente él pidió algo que llamamos en derecho reserva de viaje".

Según contó, el economista dijo "que iba a estar fuera del país hasta abril". "Pero bueno, creo que son técnicas como para evadir la justicia, ¿no? En el ambiente en general a veces un poco hostil, hay bastante competencia, pero yo estoy tranquila porque sé quién soy, sé a dónde quiero llegar y estoy muy segura de mí misma también", dijo, aunque aclaró que está "agradecida" de la oportunidad que le dieron en Entrometidos y de "la calidad y la calidez humana" de sus compañeros.

El resto de la entrevista a Eugenia Schlatter

Posteaste fotos en el Bailando 2023...¿qué pasa si este año Marcelo Tinelli te llama y te dice "te quiero en el Bailando"?

- Me encantaría porque la verdad es que los realities para mucha gente son algo muy snob y creo que depende de uno cómo utiliza esa herramienta para comunicar. Por ejemplo, escuché que en algunos países hay realities de profesionales y me encantaría estar en una casa que, por ejemplo, sean todos abogados para demostrar que hay muchos prejuicios y poder derribar esos prejuicios.

Eugenia Schlatter y Marcelo Tinelli

Que una mujer, por ejemplo, puede tener un título universitario y también utilizar un escote, una minifalda y eso no la hace ni menos inteligente ni menos profesional. Y eso, que una mujer puede ser inteligente, excelente, profesional y a la vez jugar muchas veces a ser sexy. Creo que me siento encargada de derribar ese tipo de prejuicios en nuestra sociedad.

¿Se te juzga por el cuerpo y no por tu capacidad profesional?

- Sí, me suelen juzgar al principio porque capaz me ven que soy linda o que me gusta arreglarme y piensan que por eso quizás soy menos inteligente. Pero bueno, siento que después cuando ya me escuchan hablar, en ese momento sí me toman en serio. Yo creo que eso se combate demostrando lo que uno es, lo que uno estudió, empoderándose, no tirándose para atrás, sino al contrario, poniéndole el pecho a la situación y saber que bueno, que cuando uno va a ir a un lugar va a haber muchos prejuicios, pero que una es capaz de demostrar quién una es y de qué está hecha.

¿Sos la única abogada en la familia?

- No. Mi familia está compuesta por mi papá, que es abogado, especialista en Derecho Financiero, mi mamá que es profesora de Lengua y Literatura, es licenciada en Letras, y mi hermano que es chef y actualmente vive en Europa.

¿Qué piensan sobre tu presente televisivo?

- Cuando empecé en Combate y en el otro reality, la verdad es que les afectó mucho, mi familia sufrió al principio por estos prejuicios de los que veníamos hablando anteriormente, porque claro, en Combate yo no podía demostrar lo que yo había estudiado, porque era un programa más de juego, más físico, que estábamos todo el tiempo en bikini o en shorts los chicos, y bueno, mi mamá decía todo el tiempo que le dolía que nadie pueda ver lo inteligente que era, que solo piensen que servía para tirarme a una pileta o para trepar por una soga.

Eugenia Schlatter es abogada y santafesina

Pero bueno, también con el tiempo, digamos, pudieron amigarse con esos realities porque también de alguna manera me fueron abriendo las puertas para poder llegar hoy al programa que estoy y poder mostrar quién soy. Les costó, pero finalmente entendieron. Creo que se fueron convenciendo solos en el camino, cuando fueron viendo cada logro, cada triunfo, y bueno, creo que esos fueron los que los terminó convenciendo, pero al principio sufrían bastante.

¿Cómo te ves vos de acá a 5 o 10 años?

- Me gustaría seguir participando en la tele, no descarto ninguna otra plataforma, porque creo que todo es comunicación, o sea, la tele, los streamings, pero la verdad es que a mí me gusta mucho la tele, me gusta mucho el panelismo de espectáculo, y de acá a 10 años me gustaría, no sé, poder tener mi propio programa capaz, un programa de abogados donde podamos hablar de temas que a la gente le interese, en solucionar problemas de los ciudadanos, de la gente, dar respuestas-