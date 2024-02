"Yo también estoy obsesionado con Lali": Rosemblat defendió a su novia de Milei

Después de la deplorable entrevista que brindó el presidente Javier Milei tratando a Lali Espósito como "Lali Depósito", al día siguiente las redes sociales y los medios de comunicación principalmente en streaming, amanecieron con un apoyo totalmente incrementado para la diosa del pop. Y sin dudas, uno de los primeros en alzar la voz fue su novio recientemente blanqueado, Pedro Rosemblat.

Pedro Rosemblat blanqueó su romance con Lali Espósito.

El periodista político comenzó su programa diario llamado "Gelatina" con una editorial dedicada 100 por ciento a Lali pero a la vez, no quiso hacer hincapié en una "defensa" sino más bien en una opinión, porque cree que la cantante no sólo que puede defenderse sola, sino que también cuenta con millones de fanáticos para que lo hagan en caso de que ella quisiera.

Rosemblat, manifestó que él "entiende" -sarcásticamente- al presidente electo, porque efectivamente él también está "obsesionado" con Lali y que le gusta hablar de ella cada vez que le preguntan sobre cualquier otro tema o le mencionan cosas que nada tienen que ver. Sin más, después de casi cinco minutos hablando verdades, finalizó su monólogo manifestando que "Nadie quería a Lali y dejó de quererla porque Milei hable de ella, pero si cada vez que le preguntan a Milei sobre temas del país, la inflación y diversas situaciones responde sobre Lali, es a él a quien van a dejar de querer".

¿Cómo empezó todo? El miércoles, en una entrevista exclusiva con LN+, el jefe de Estado se refirió a la cantante como "Lali Depósito" y la acusó de cobrar dinero de varios gobiernos. De hecho, hasta aseguró que esos gastos podrían ser utilizados para alimentar "a los chicos pobres de Chaco", pese a que gracias al incremento de precios de su gobierno, una leche ronda por arriba de los mil pesos y un paquete de arroz, arriba de los ochocientos.

Javier Milei volvió a criticar a la cantante.

Incluso, en la mañana del jueves en una entrevista que mantuvo con Radio la Red, Milei le echó la culpa a la propia cantante de generar este embrollo: "¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado", lanzó.

Desde el colectivo de Actrices Argentinas, así como también otros actores y músicos referidos principalmente al rock como lo son Conociendo Rusia, Cruzando el Charco, Marilina Bertoldi, No Te Va Gustar, entre otros, hicieron hincapié en un sumergido apoyo hacia Lali en este duro momento donde nada más ni nada menos que el presidente de la Nación la hostiga y avala el odio hacia ella.

Viendo que sería una mañana movida y un día distinto, Rosemblat abrió su programa de streaming hablando del tema, teniendo en cuenta que todo lo que él diga tendrá mucha más repercusión que cualquier otro ciudadano, simplemente por ser su novio. "Estoy de novio con ella, la amo, la admiro y cualquier cosa que yo diga le será adjudicado porque el título no va a ser 'qué opino Pedro Rosemblat sobre los dicho de Milei', sino, 'qué opinó el novio de Lali sobre Milei'", comenzó diciendo.

Lali Espósito junto a Pedro Rosemblat en Uruguay.

"Los que me siguen saben que muchas veces tengo un tono un poco pasado de rosca y que me voy a la mierda bastante seguido. Teniendo en cuenta las particularidades del caso, voy a intentar no insultar y no caer en un lugar de defensa de ella porque está visto a todas luces que no necesita que la defienda su novio porque se la banca sola y porque si necesitara una defensa tiene, literalmente, millones de personas que lo pueden hacer y que de hecho lo hacen", remarcó.

Pero en su lista mental que realizó de cosas para decirle a Milei, empezó enumerando la primera para hablar sobre la "obsesión" que tiene el presidente. "Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mismas boludeces de vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, me preguntan sobre los gobernadores y hablo de Lali, estoy hablando de la paritaria docente nacional y termino hablando de Lali y de a ratos es desesperante. Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y por eso tus obsesiones te sacuden el avispero y eso se nota".

En segundo lugar, se expresó sobre aquellos que decidieron bancar a su novia en este terrible hostigamiento, aunque también hizo hincapié en los denominados "traperos" que en las letras de sus canciones se comen el mundo pero a la hora de defender o apoyar a una colega, prefieren mirar para el costado como lo hizo Emilia Mernes.

"A esta altura queda bastante claro que el objetivo no es amedrentar a Lali, sino asustar a los demás. Si bien hay muchos referentes de la cultura y de la música que se han pronunciado, también son muchos que se quedaron callados aun cuando son voces que agitan el fronteo, el aguante, la mafia, la cultura del gánster, cantan que todos les tiran pero nadie los baja y después les da miedo que los puteen en Twitter. Es paradójico. Lali no se disciplina pero muchos y otros sí", lanzó.

Dicho eso, continuó: "Si vos podes convencer a alguien que Lali vive del Estado, lo podes convencer de cualquier cosa. Su vida es pública desde que tiene 10 años y es público y está al alcance de cualquiera conocer cuántos festivales se hacen en Argentina y cuáles son los artistas que tocan en esos festivales que son prácticamente todos. Me sorprende que el presidente lo ignore porque su propia compañera es una gran artista que participó de muchos eventos organizados por provincias y municipios".

Y ante la reiterada obsesión de Milei sobre los festivales nacionales a los cuales participó Lali, indicó: "Lo que molesta no son los festivales ni los artistas que tocan, sino que lo que molesta es que un artista que tiene un lugar privilegiado en el mercado decida anteponer un sentido colectivo a un interés individual porque claramente en términos comerciales, el mejor negocio es no opinar, hacerse el boludo y que nadie te putee como hace la mayoría".

Para dejar remarcada la posición del presidente, Rosemblat acudió a una frase que lleva como bandera La Libertad Avanza (LLA), pero que la misma se encarga de no cumplirla. "'El liberalismo es el respeto irrestricto proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión'. Ese es el mantra que repite el presidente cada vez que invoca el marco teórico liberal. Sin embargo, se la pasa agrediendo a todo el mundo y seguramente porque no es liberal, sino un reaccionario más".

Para ir concluyendo con su editorial, el periodista enumeró todos los déficits que tiene Milei de los cuales parece no preocuparle ninguno, ya que su centro de atención pasa por la ex Casi Ángeles. "En marzo no van a empezar las clases. El poder adquisitivo cayó 20 puntos en dos meses. El presidente ya se peleó con diputados y gobernadores, voló funcionarios y de los tres periodistas que lo entrevistaron ayer, hubo dos que se dieron cuenta que no estaban frente a un presidente con un plan para resolver los problemas que heredó".

Y cerró: "Así como en los cacerolazos de diciembre o en las movilizaciones de enero no había votantes de Milei, entre los que putean a Lali en Twitter, no hay fanáticos que fueron a verla a Vélez y después se dieron vuelta. Nadie quería a Lali y dejó de quererla porque Milei hable de ella cuando le preguntan sobre la situación de las provincias o el conflicto docente. Pero lo que es seguro es que si la situación de las provincias sigue empeorando, si las clases no empiezan, el poder adquisitivo sigue a la baja y encima cada vez que le preguntan sobre estos temas el presidente habla de Lali, al que lo van a dejar de querer es a él".