"No se hace cargo": Yanina Latorre liquidó a Migue Granados y reveló cómo funciona el show de Olga

La frase viralizada en meme "¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo?", bien pondría graficar la actitud que tuvo Yanina Latorre hacia Migue Granados y el stream Olga. Es que la periodista contó cómo funciona el show del stream que hace el humorista, reveló que, lejos de lo que quisieron hacerle creer al público, su visita no fue un accidente y hasta se animó a compararlos con sus rivales de Luzu TV: "En cambio Luzu no. Luzu te vende, te publicita. Tienen un tema ellos. Y no está bueno".

La esposa del ex futbolista Diego Latorre es conocida por no guardarse ningún tipo de verdad en los temas que atiende de forma profesional. Aunque este caso excedió la cuestión por completo. "Yo me hago la rubia loca. Yo veía todo. Yo sé que (Lucas) Fridman me odiaba. A Migue le caigo bien. Pero mirá lo que pasó ese día, y te lo voy a blanquear del todo. Yo pasé por la calle y ellos me hicieron entrar como de casualidad", confesó.

"Y era mentira, estaba todo eso armado. Migue es tan inseguro que en lugar de anunciar que voy yo -que le rompí el orto porque le subí un montón las visualizaciones y se viralizó todo y encima acá digo que lo que se me canta-. Él no quería ni siquiera decirle al público: 'La invité yo'", cuestionó Latorre. "Yo vi esa imagen: 'Está Yanina, pasó Yanina'", completó su colega Pia Shaw.

"¿Vos te pensás que yo voy a caminar por Luzu... por Olga, y voy a entrar una hora y media a charlar con Migue Granados, que no tengo nada que hacer? ¿Vos te pensás que yo camino por Nicaragua? Salgo a pasear con un café Starbucks en la mano", bromeó con una frase en la que ya se confundió a los dos streamings. "Vos me habías contado la semana pasada, porque estaba pautada la nota hace una semana o más", reafirmó Shaw nuevamente.

Yanina Latorre no tuvo problemas en revelar los secretos de Migue Granados y Olga.

"Claro. Él me invitó de esa manera. No se hace cargo que él me invitó. Y yo voy y le cierro el orto: voy, me cago de la risa, se viraliza, te subo las visualizaciones y cuando me fui bajó, porque mi gente se fue conmigo, amor. En cambio Luzu no. Luzu te vende, te publicita. Tienen un tema ellos. Y no está bueno", comparó Yanina. La intención de la periodista de relacionar a ambos canales de stream, en el marco de la guerra que llevan, está muy lejos de ser inocente. Las actitudes que tuvo en el de Granados no gustaron del todo y, al haber cosas de Luzu que le gustaron más o le incomodaron menos, ella lo contó sin tapujos, como suele hacerlo.