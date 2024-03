"Yo me busqué lo mío y ustedes están dolidos": las llamativas ausencias en el show de María Becerra

El fin de semana del 22 y 23 de marzo quedará para siempre en la historia no sólo de la música nacional, sino en la de María Becerra en particular. Con tan sólo 23 años, la oriunda de Quilmes logró ser la primera artista argentina femenina en realizar un show en el estadio Más Monumental, que a falta de una función, agotó dos en tan sólo tres horas. Más de 150 mil personas se movilizaron para escuchar un hit tras del otro de "La Nena de Argentina".

María Becerra brilló en el estadio Más Monumental.

En los meses previos a aquellas dos fechas, María brindó una cierta cantidad de entrevistas en donde aseguró que ya con más de cinco meses de anticipación se encontraba preparando aquel recital que marcaría un antes y un después en la industria musical por convertirse en la primera mujer argentina en lograrlo. Sin embargo, más allá de que cantó 42 canciones en cada noche e hizo un show de tres horas, muchas cosas le fallaron y principalmente quienes dicen ser sus "amigos".

Lo primero que falló fue el horario y el grupo electrógeno del viernes, ya que el show debía comenzar a las 21 horas pero como las pantallas no funcionaban llegado a ese horario ni tampoco las luces, el recital se demoró más de dos horas, a tal punto de que empezó a las 23:30 horas. Muchos fanáticos que se encontraban ahí, dejaron sus múltiples quejas en las redes sociales de lo que estaba sucediendo, ya que el comienzo era toda una incógnita.

Ya casi terminado el día, las luces se encendieron y Becerra salió para cantar, bailar y brillar arriba del escenario. Un estadio completo prendió las cámaras y los flashes de sus celulares para grabarla y admirar a La Nena de Argentina hacer historia. Aun así, no sucedió lo que muchos esperaban: los invitados. El viernes, sólo se subió al escenario Ailín, la hermana de la cantante, para que interpretaran juntas "Pidelo", pero no hubo mucho más que eso.

María Becerra brindó dos funciones sold out en el Más Monumental.

El mayor problema y decepción de sus fanáticos fue que hace cinco meses atrás, María había dado una entrevista contando que el show que brindaría sería a todo trapo con excelentes escenografías, pantallas gigantes, luces, bailarines, lo cual cumplió a rajatabla, pero le quedó algo pendiente que fue que aclaró que iban a cantar con ella "varios invitados", pero para sorpresa de todos, no se presentó ninguno.

A decir verdad, es toda una incógnita saber qué es lo que sucede detrás de todos los cantantes que se mostraron en varias ocasiones cerca de María y hasta incluso grabaron canciones con ella, pero en el momento histórico de su carrera no asomaron ni siquiera las narices en el Monumental. ¿Envidia? ¿Celos? ¿Hay un trasfondo de peleas? La trapera tiene un sinfín de colaboraciones con muchos artistas nacionales e internacionales y sin embargo, ninguno estuvo en sus shows. Incluso, tampoco la fueron a ver desde las butacas ni mucho menos la felicitaron a través de las redes sociales, algo que abriría las puertas para dudar de lo que está pasando con ella.

Comenzando por quienes integran "Los del Espacio", es decir, Duki; Tiago PZK; Emilia Mernes; FMK; Lit Killah y Rusherking, ninguno de los seis -obviando la presencia de su ex novio- estuvo haciéndole el aguante bajo ningún punto de vista ni tampoco se expresaron en las redes sociales, más allá de que María si eligió cantar la canción que interpretan todos juntos en ambos shows.

"Los del Espacio" brillaron por su ausencia en el show de María Becerra: ni mensajes ni presencia.

Lo que más llamó la atención de todo fue el silencio que eligieron para felicitarla. De hecho, con el diario del lunes, la ausencia de todos aquellos tanto presencial como por redes sociales, dio a entender que la última canción que sacó María vengándose de todos los que "le tiran hate", también puede ser referida a aquel grupo de traperos en la estrofa que dice: "Yo me busqué lo mío y ustedes están dolidos ¿será porque despiertan y siguen abajo mío?".

Además, para no dejar dudas de que la relación está totalmente rota, María también fue la única integrante de "Los del Espacio" en no ir al show de Duki en el Más Monumental cuando todos interpretaron aquella canción a la par. Ahora, sólo resta saber el detalle de lo que pasó para que aquel grupo de cantantes y "amigos" hoy estén totalmente separados.

Más allá de aquellos que no estuvieron presentes, La Nena de Argentina si contó con otros colegas que fueron al show a apoyarla y no sólo eso, sino también le demostraron su cariño a través de las redes como lo hicieron Lali Espósito, L-Gante, Mau y Ricky Montaner y si alguien faltaba en todo esto, era la mismísima China Suárez - ex de Rusherking- quien escribió en sus redes sociales que Becerra es un "Orgullo Argentino".

La China Suárez destacó a María Becerra como un "Orgullo" tras su recital en el Más Monumental.

Ni Tini Stoessel, ni Los del Espacio ni la cantidad de artistas que tienen colaboraciones con ella aparecieron en este momento tan especial, pero sí lo hicieron los cantantes mencionados, sumados a Jimena Barón quien también escribió en las redes sociales, Tuli Acosta y Carlos Baute. El resto brilló por su ausencia lo que dejaría totalmente demostrado que existe una cierta envidia con el éxito rotundo que está teniendo María.

Lali Espósito presenció el show de María Becerra en el Más Monumental.

A pesar de las múltiples ausencias, los fallos que pudo haber tenido en los shows con respecto a la demora en empezar, las luces, el sonido y las pantallas, la oriunda de Quilmes no olvidó sus raíces y en un momento en donde se cuestiona totalmente el país teniendo en cuenta que el Gobierno manifiesta que lo "mejor" está en "Estados Unidos", la cantante dejó una breve conclusión sobre el arte y la cultura nacional que el mismo Javier Milei intenta eliminar.

Al término del recital brindado el sábado, mientras de fondo las pantallas daban los créditos de todos los que hicieron que Becerra pueda tener sus dos funciones en el Más Monumental, relató: "Miles de gracias. Es una locura estar acá. Trabajamos durante meses para darles el espectáculo que ustedes se merecen y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se puede hacer cosas increíbles, que no tiene que ser de afuera para que esté mejor o que esté bueno. Es nacional y es de acá porque Argentina es alto país".

María Becerra se mostró agradecida por las dos funciones agotadas en el Más Monumental.

Después de todo lo vivido, Becerra dejó la vara sumamente alta para quienes brinden sus próximos shows y no sólo por el espectáculo que montó, sino que a pesar de las fallas y los errores, cantó tres horas totalmente sola en el escenario sin compañía de otros cantantes y cerró dando un breve discurso sobre lo importante y grandioso que es Argentina como país, algo que en esta circunstancia la mayoría de los que integran la música del trap y el reggaetón prefieren callar.