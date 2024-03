Fer Dente, furioso por el video que difundió el Gobierno de Milei: "Si hoy pasara eso, probablemente me desaparezcan"

En el marco del 48º aniversario del Golpe Militar de 1976, el gobierno de Javier Milei compartió un video negacionista titulado "la Memoria, la Verdad y la Justicia completa" a través de las redes sociales. De forma bastante peligrosa, el presidente y el resto de sus funcionarios volvió a insistir que "no fueron 30 mil" los desaparecidos y jugó una vez más a la provocación, ya que en el spot oficial -por ejemplo- no se nombra la palabra dictadura y hablan de todas cosas que pasaron antes del ´76.

Con las voces del periodista Juan Bautista "Tata" Yofre, el ex guerrillero Luis Labraña, y María Fernanda Viola, la hija del ex capitán Humberto Viola, La Libertad Avanza (LLA) le dio lugar a los pedidos de justicia para a las víctimas de agrupaciones armadas, sin hacer mención de las desapariciones, torturas y asesinados propiciados por la dictadura. El clip en cuestión dura más de 12 minutos, cuestiona la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, habla de "guerra" respecto a lo sucedido entre 1976 y 1983, reclama indemnizaciones para las víctimas de terrorismo y critica con dureza al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Lo cierto es que el video que se grabó en Casa Rosada y que no cuenta con la voz de ninguna víctima de la represión, ni de los organismos de Derechos Humanos, generó una masiva ola de críticas y repudio en general dentro y fuera de las redes sociales; y una de las voces que se alzó para cuestionar la violenta actitud del Gobierno de Milei fue Fernando Dente, quien a través de su lugar de conductor en OLGA aseguró que de repetirse la historia, él se convertiría en una de las víctimas. "Quizá a mí me toca porque si hoy pasara eso probablemente me desaparezcan porque soy gay, porque digo lo que pienso y porque pertenezco a una minoría", remarcó.

El actor, director teatral y conductor cuestionó este lunes lo hecho por el Ejecutivo mientras que cientos de personas se movilizaron a lo largo del día en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. "A mí lo que más rabia me da, que digo ´la puta madre, por qué esto cae acá´. Por supuesto que es un tema que está ligado a la política históricamente, porque sucedió desde un gobierno y desde el Estado, organizado para exterminar una parte de la sociedad. Es increíble. Golpe de Estado. O sea, no fue elegido. No hay nada que pueda estar bien en eso, nada. Entonces, ahora, traerlo acá y llevarlo al ámbito de politizarlo....", dijo.

Y siguió: "Ayer en la plaza, siempre están las agrupaciones, los sindicatos, todo, y está perfecto que así sea. Sí, por supuesto. Pero también hubo una gran cantidad ayer de gente que lo hizo de una manera fde empatía por otro ser humano. ¿Cómo vas a dudar de que estuvo bien o mal que el Estado, lo más superior que tenés en un país, salga a matarte porque pensás distinto? ¿Y qué vas a decir? Bueno, porque del otro lado hubo gente que lo hizo".

Molesto, también por el polémico posteo en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia que publicó la vicepresidenta Victoria Villarruel, asegurando con firmeza y cierta provocación que "no fueron 30.000" los desaparecidos en la dictadura, Dente agregó: "Están jugando a fondo con algo que es ahí donde me agarra el miedo a mí honestamente porque lo que yo digo es, pueden chicanear con lo del día de la mujer, cambiamos el nombre y salgo y digo esto, y mando el comunicado y pongo entre comillas ´Victoria´ y no sé qué cosa, pero ahora con algo que a todos como sociedad y como argentinos nos atrás nos atravesó....".

Para el conductor, lo hecho por el Gobierno el domingo "es una forma de justificar la violencia del estado". "Quizá a mí me toca porque si hoy pasara eso probablemente me desaparezcan porque soy gay, porque digo lo que pienso, porque pertenezco a una minoría y estoy acá y me ven todos los días, tengo un programa y me tendría que ir a otro país. Por mi historia, ahí me resuena de una manera distinta, tiene que ver con la empatía", destacó.

Villarruel apuntó sus cañones a Estela de Carlotto

Finalmente, el actor se preguntó "¿Adónde quiere llegar?" el actual Gobierno con este negacionismo extremo. "Es peligroso...¿adónde quieren llegar? porque podrían perfectamente seguir diciendo, con todo el respeto que me merecen, la boludez que están diciendo pero no hacer un vídeo y no generar como una campaña alrededor de algo que para mí no tiene discusión. ¿Qué es ese eslogan espantoso? porque encima meten el marketing de la ´memoria completa´. Así fueran 30.000 o dos sigue siendo igual o sea, no igual de grave porque fueron muchísimo más, pero como si eso redujera la gravedad. Eso es lo que digo", sentenció.