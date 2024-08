Martes 13: por qué se asocia este día a la mala suerte y cómo evitar las malas vibras

La superstición del martes 13, asociándolo con la mala suerte, es una creencia arraigada en muchas culturas, especialmente en países de habla hispana.

Aunque no existe una explicación científica para esta creencia, a lo largo de los siglos se han tejido diversas teorías que intentan explicar su origen.

Principales razones por las que se considera al martes 13 de mala suerte

Influencia romana: El martes está asociado al dios romano Marte, dios de la guerra y la violencia. Esta conexión con la violencia y el conflicto pudo haber contribuido a la percepción negativa asociada a este día.

Número 13: El número 13 ha sido considerado un número de mala suerte en muchas culturas desde la antigüedad. Se han propuesto diversas razones para esta fobia, como la Última Cena, donde estaban presentes 13 comensales antes de la traición de Judas.

Fusión de creencias: Con el paso del tiempo, estas creencias se fusionaron y se asoció el día martes, relacionado con la violencia, con el número 13, considerado de mala suerte, dando origen a la superstición del martes 13.

Efecto psicológico: La creencia en la mala suerte puede generar un efecto psicológico conocido como "profecía autocumplida". Si alguien cree que algo malo va a suceder en un martes 13, es más probable que interprete cualquier evento negativo como una confirmación de esa creencia.

Viernes 13: Aunque menos común en la cultura hispana, el viernes 13 también es considerado de mala suerte en muchos países. Se relaciona con la crucifixión de Jesús, que según la tradición ocurrió un viernes.

Refranes y supersticiones: Existen numerosos refranes y supersticiones asociados al martes 13, como "En martes 13, ni te cases ni te embarques". Estos refranes han contribuido a perpetuar la creencia a lo largo de los siglos.

Cultura popular: La superstición del martes 13 ha sido explotada en películas, libros y otros medios de comunicación, lo que ha contribuido a popularizarla aún más.

A esto, la otra razón por la que se considera un día complejo es que el 13 es un número imperfecto. Por ejemplo, el 12 que es un número par, que se utiliza en los 12 meses, 12 signos, 12 horas, entre otros usos. Antes, el 13 se utilizaba al tomar como parámetro las 13 lunas. Pero se dejó de lado cuando se determinó que lo que regía era el Sol y se utilizó desde ese momento el 12.

"Hoy es un día para eliminar la mala onda. Se recomienda estar cerca del mar o bien utilizar fragancias marinas para renovar los ambientes y mejorar el clima", explica Jimena Latorre a BigBang.

Entre los hechos más desafortunados que hayan sucedido un martes 13, se puede citar una de las tragedias ocurridas en el Tren Sarmiento, en la estación Flores, cuando un colectivo cruzó las vías evitando la barrera baja y una formación lo impactó. Once personas murieron y 212 resultaron heridas.

También, en Inglaterra, el 13 de octubre de 2017 se generó un incendio que arrasó un edificio de viviendas sociales de 24 pisos en Londres. En total 12 personas murieron y 75 resultaron heridos.

"Las tragedias ocurren porque son descuido del hombre. Lo importantes es no sugestionarse, pero sí estar atentos. Hay que evitar situaciones en donde se tenga que involucrar la parte afectiva. Por eso la frase "no te cases y no te embarques", concluye Latorre. Sobre esto último, se hace referencia a que hoy no es un día para conducirse sin rumbo. Lo prudente sería evitar lo azaroso.