Lali Espósito sacó nuevo disco: qué películas y series vería según la IA

No Vayas a Atender cuando el Demonio Llama es el nuevo trabajo discográfico de Lali Espósito que demuestra que si algo tiene es cancha, pop, rock y pelea social. BigBang preguntó a la IA cuáles películas y series vería la artista Argentina en sus momentos libres.

"Lali Espósito tiene una personalidad artística muy marcada: es pasional, provocadora, feminista, amante de la música, la estética pop y el drama emocional con un toque de humor ácido. Con base en su estilo musical, entrevistas y proyectos, es probable que le gusten películas y series que combinen estos elementos", respondió la inteligencia artificial.

Películas que vería Lali Espósito

1. "Climax" (Gaspar Noé) - Por su potencia visual, su vínculo con la danza y su tono oscuro.

2. "Moulin Rouge!" (Baz Luhrmann) - Musical explosivo y pasional.

3. "La La Land" (Damien Chazelle) - Sueños, música y amor no convencional.

4. "Lady Bird" (Greta Gerwig) - Coming-of-age con identidad femenina fuerte.

5. "Promising Young Woman" (Emerald Fennell) - Feminismo afilado, estética cuidada.

6. "Black Swan" (Darren Aronofsky) - Psicodrama con intensidad actoral y visual.

7. "Frances Ha" (Noah Baumbach) - Independiente, caótica y artística.

8. "Spring Breakers" (Harmony Korine) - Estética pop, provocadora, millennial.

9. "Everything Everywhere All at Once" - Caos existencial con identidad y acción.

10. "El secreto de sus ojos" (Juan José Campanella) - Cine argentino de calidad con emociones fuertes.

Series que vería Lali Espósito

1. "Euphoria" (HBO) - Estética fuerte, personajes extremos, drama juvenil crudo.

2. "The Idol" (HBO) - Aunque polémica, por su mirada sobre la industria pop.

3. "Fleabag" (Phoebe Waller-Bridge) - Femenina, irónica, emocional y sexualmente liberada.

4. "Sex Education" (Netflix) - Diversidad, comedia, sexualidad sin tapujos.

5. "Pose" (FX) - Cultura queer, moda, música y lucha.

6. "Killing Eve" (BBC) - Mujeres intensas, estilo, humor negro y suspenso.

7. "Girls" (Lena Dunham) - Cruda, millennial, femenina, muy real.

8. "Big Little Lies" (HBO) - Misterio, mujeres fuertes, estética cuidada.

9. "The Bear" (FX) - Intensa, artística, emocional, sobre pasión y caos.

10. "Luis Miguel, la serie" (Netflix) - Por su lado pop latino y musical.

Lali en No Vayas a Atender cuando el Demonio Llama

Obviamente la cantante y actriz Lali Espósito tiene sus éxitos tanto en películas como en series como la que se puede ver en Prime Video, El Fin del Amor que son parte de su gran repertorio, pero no se sabe si ella misma estará de acuerdo en verse en sus propias producciones.