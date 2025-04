Days Gone Remastered: el déjà vu más pulido del apocalipsis zombi

No hay nada como volver a un lugar que ya conocés... sobre todo si ese lugar está infestado de zombis, tus amigos están muertos, y tu moto es tu único consuelo. Days Gone Remastered llegó este 2025 como el regreso no pedido —pero no del todo innecesario— de una de las experiencias más divisivas de la era PlayStation 4. Si fuiste uno de los valientes que acompañó a Deacon St. John desde el día uno, seguramente recordás cómo el título de Bend Studio se lanzó entre miradas repletas de expectativas, muchas de ellas injustamente amplificadas por la sombra gigantesca que proyectaba The Last of Us Parte 2.

Lo cierto es que Days Gone nunca fue un desastre, pero tampoco fue el nuevo referente del género. Ahora, en su sexta vuelta al sol, el juego regresa en forma de remaster para PS5. ¿El resultado? Un mundo abierto más nítido, más accesible, y sí, también más viejo. Lo primero que hay que dejar claro es que Days Gone Remastered no intenta reescribir la historia. No hay contenido nuevo, ni una secuela disfrazada. Lo que sí hay es una mano de pintura fresca, una IA algo más despierta, hordas de Freakers más densas y una integración decente con el mando DualSense, que vibra con más sentido y resistencia al disparar o acelerar.

A eso se suman mejoras visuales en texturas, distancia de dibujado e iluminación... aunque no todo brilla con la misma intensidad. El lavado de cara es visible, sobre todo en cinemáticas y paisajes. Las sombras son más reales, las luces se comportan de manera más natural, y los escenarios ganan en cohesión. Pero ese nuevo enfoque de iluminación también borra parte del alma del juego original: adiós al verde cálido de los días soleados, y bienvenidos los tonos más apagados y neutros, sobre todo en las secuencias nocturnas, que ahora tienen un negro tan profundo que algunas cinemáticas se ven directamente más pobres.

Los reflejos también fueron "mejorados", aunque el resultado es debatible: lo que ahora es más realista, también es más modesto. Sin trazado de rayos, los espejos de agua lucen ruidosos y menos impresionantes que en 2019, cuando se optaba por falsificar antes que fracasar. Pero no todo es nostalgia remasterizada. Days Gone Remastered introduce un robusto paquete de mejoras en accesibilidad que, sin exagerar, lo ponen a la altura de los estándares actuales. Contraste alto completamente personalizable, personalización total de subtítulos, narración de la interfaz, pistas auditivas para encontrar coleccionables y velocidad de juego ajustable.

Todo esto es una bocanada de aire fresco para quienes alguna vez sintieron que luchar contra una horda era más una prueba de reflejos que de estrategia. El sistema de accesibilidad no solo es útil: es profundo, detallado, y está disponible desde antes de que empiece el juego. Un verdadero ejemplo de cómo adaptar una experiencia a distintos tipos de jugador sin sacrificar su esencia. ¿Y vale la pena? Ah, la gran pregunta. Si ya tenés Days Gone en tu biblioteca digital, actualizar por alrededor de 10 dólares podría ser una opción más que lógica. Y si estás pensando en pagar precio completo, la decisión es un "sí", si sólo amas esta clase de juegos.

El nuevo modo de dificultad, el ataque horda, y el modo foto son bienvenidos, aunque los errores menores del original siguen ahí -como el ghosting en la rueda de la moto- y, al final del día, lo que más destaca de esta remasterización es lo que más desapercibido pasa: su esfuerzo silencioso por mantenerse vigente. Days Gone Remastered no reescribe el apocalipsis, pero lo vuelve más accesible, más suave y un poco más bonito. Si sos fan del juego, vas a disfrutar de esta versión pulida. Si nunca lo jugaste, es la mejor manera de hacerlo. Pero si esperabas una reinvención o una secuela encubierta, seguí esperando: en este camino, Deacon sigue solo, y el viaje, aunque más cómodo, es el mismo de siempre.