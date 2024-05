Choque de trenes: Macri reveló que hay dos víctimas con "traumatismo de cráneo" y "30 con código rojo"

Un tren de la línea San Martín, que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar, chocó con otra formación con material de trabajo de vías, descarriló, y al menos 60 personas fueron asistidas trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia. "De los 60 asistidos, 30 son código rojo y han sido trasladados dos de ellos en helicóptero, de los cuatro maquinistas solo uno fue trasladado", destacó Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El choque ocurrió esta mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. Trabaja en el lugar personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad que realizan una inspección y se solicitó personal médico por lo que el SAME se dirigió al lugar. Los Bomberos realizaron un triage primario, y algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que quienes aducían algún dolor quedaron a resguardo.

También se hizo una inspección y no se encontraron personas atrapadas. Con las ambulancias en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas, a algunos de los lesionados desde el terraplén hasta las ambulancias estacionadas sobre Figueroa Alcorta.

En tanto, otro grupo de Bomberos dispuso preventivamente de una línea junto a las formaciones. "Trenes Argentinos comunica que una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta. Actualmente, personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros. El servicio se encuentra interrumpido", informó la empresa en un comunicado.

Una vez que todos los vagones fueron evacuados, personal de Bomberos se disponía a hacer una inspección con los perros del K9 adiestrados para localizar personas en zona de desastre. Mientras trabajan personal del SAME, de la Policía Federal Argentina, Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y Trenes Argentinos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se hizo presente en el lugar y diálogo con los medios: "La buena novedad que tengo para compartirles es que no ha habido ningún fallecido, tenemos 60 personas asistidas, en algo más de 40 minutos logramos evacuar a todos los lastimados que había", advirtió el funcionario.

Según explicó, "de los 60 asistidos, 30 son código rojo y han sido trasladados dos de ellos en helicóptero". "De los cuatro maquinistas, solo uno fue trasladado, hay un personal policial que iba en la formación también que fue trasladado. Pero la verdad que el operativo de evacuación funcionó muy bien, ha ido evolucionando la cantidad de pacientes de amarillo a rojo como es normal, pero la verdad que estamos muy orgullosos de cómo funcionó el operativo, de la respuesta que tuvimos rápida y agradecerles a ustedes por cómo respetaron la distancia en un momento crítico, no vamos a hablar nada del accidente, de la mecánica del accidente", aclaró Macri.

Más de 30 personas fueron trasladadas a hospitales

Luego de destacar que si bien "uno de los traumatismos parecía más grave" y que se trató de un "accidente grave sin víctimas fatales", el jefe de Gobierno porteño le cedió la palabra a Alberto Crescenti , titular del SAME. "Vamos a hablar de lo principal, para todos los familiares que están mirando estas imágenes, no tenemos víctimas fatales, los perros han peinado, el vagón más complicado, nosotros hemos asistido a un total de 90 pasajeros, 30 de los cuales con código rojo", dijo el profesional.

Y siguió: "Ya están en los distintos hospitales del gobierno de la ciudad, convenientemente atendidos, dos de ellos con traumatismo de cráneo, por mejorar su atención, los hemos evacuado en helicóptero del SAME al hospital Santojanni, el resto, los otros 60 han sido convenientemente evaluados, no han necesitado ser trasladados y el vagón ha sido convenientemente peinado por los perros también de bomberos".

El choque ocurrió en Figueroa Alcorta y Dorrego

De acuerdo con Crescenti, "el sistema de seguridad pública con policía, bombero y SAME se abocó rápidamente a clasificar y protocolizar, de acuerdo a las cintas en rojo, amarillo y verde, los verdes están en este momento controlados por psicólogo y psiquiatra del SAME y no los vamos a trasladar". Consultados por las razones que llevaron a este trágico accidente, el titular del SAME destacó que hay que esperar las lógicas pericias. "Gracias a Dios, esos dos traumatismos de cráneo estaban conversando con nosotros, pero por precaución lo hicimos volar en tres minutos al al hospital Santojanni", dijo y sentenció: "¡No queda nadie dentro de la formación!"