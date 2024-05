Misiones, al rojo vivo: no hubo acuerdo y la Policía anticipa un "estallido social"

Después de más de una hora y media de reunión, fracasó la reunión entre los funcionarios provinciales y representantes de la Policía de Misiones, quienes mantienen un acampe en reclamo por los magros sueldos de los efectivos. "Esto va a estar muy jodido, se viene un estallido social", advirtió Ramón Amarilla, suboficial retirado que oficia de vocero de los policías, al salir del encuentro.

"Lo que pretendemos es que un agente de la Policía supere la canasta básica. La propuesta del Gobierno es irrisoria, no hubo, ni habrá acuerdo porque no hay voluntad de los políticos de arreglar esto. La oferta es una vergünza, no se asemeja a lo que un agente necesita ni siquiera para sobrepasar la línea de la pobreza", denunció Amarilla.

Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad creó el viernes pasado un Comité de Crisis, encabezado por la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Hugo Passalacqua; al tiempo que el Gobierno nacional envió 200 gendarmes a la provincia para desarticular la toma del Comando Roadioeléctrico de Posadas.

Esto va a estar muy jodido"

"Sigue el acampe e iremos hasta las últimas consecuencias. La negociación siempre estuvo cortada porque no hay voluntad política. Este gobernador había destruido la mesa de diálogo porque no quiere escuchar la verdad. Planteamos todo lo que puede suceder. Esto va a estar muy jodido", advirtió con preocupación Amarilla.

Después de la fallida reunión, Amarilla brindó una conferencia de prensa en donde expuso cuáles fueron los términos de la negociación. "Estamos acostumbrados a salir de una guardia de doce o 24 horas e ir a cubrir un servicio adicional por $28,50. Acá vamos a ir hasta las últimas consecuencias, no nos vamos a mover de acá".

"La propuesta fue de 80 mil pesos para un agente, no es nada; es irrisorio. Reclamamos además toda la represión que han tenido con las fuerzas nacionales y que esto se solucione con diálogo y no con palos", denunció.

Amarilla advirtió que el gobierno provincial y nacional no han "dimensionado la gravedad de la situación". "Les hemos pedido que el sueldo de un agente supere la canasta básica o que quede al menos en el límite, pero nos salieron con cosas sin sentido. Sabemos que en la provincia hay plata y ellos deberían mejorar los salarios del personal de salud, del personal penitenciario. Cierran las puertas y dicen que ellos tienen más problemas que nosotros".

"Nosotros no queremos desestabilizar la democracia, ese no es el sentido. Acá reclamamos porque no se presentó el ministro de Gobierno. Solamente llamó a las fuerzas nacionales para reprimirnos. Esto se puede solucionar si hay voluntad".

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional refuerce el envío de tropas federales, Amarilla fue contundente: "Van a tener que traer a más de medio país, porque acá hay más de diez mil personas y mal contadas. Si quieren venir los federales que vengan, nosotros vamos a defender a nuestra gente. Esto no se arregla con palos, se arregla con diálogo".

"El Gobierno no dimensionó lo que ha pasado y se va a parar la provincia. No he querido usar este término, pero se va a venir un estallido social. Así que le pido al gobernador que le pague a la Policía".