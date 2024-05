Patitos amarillos en la cabeza: qué son y qué significado tienen

Cuando una moda persiste, se replica en todas partes del mundo y obviamente, llega a Argentina por más lejano que sea. En las calles de Taiwán, Filipinas, China y Japón comenzaron a circular unas hebillas para el pelo con unos tiernos patitos amarillos que tardaron solamente pocas semanas en verse en los comercios de Buenos Aires y en las cabezas de las personas sin importar la edad. Ahora, la pregunta principal es: ¿Qué significan?

Cualquier persona que circuló por las calles de Buenos Aires vio, al menos, un patito amarillo dándole color a la cabeza de quién sea aunque sin saber de qué se trata. Incluso, las mismas personas que lo tienen puesto no saben ni siquiera lo que significa, pero les resulta tan amable y amoroso de ver, que lo compran a un precio de 1500 pesos en cualquier comercio o vendedor ambulante.

Qué significan los patitos amarillos que circulan por las calles argentinas

El primer lugar en el cual se comenzaron a ver, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, fue en el Barrio Chino y generó un fuerte impacto. El fin de semana anterior, cientas de personas asistieron a pasar el día como un fin turístico y se encontraron con aquellos patitos en las vidrieras de los comercios que llamaron tanto la atención como para comprarlos y utilizarlos en la cabeza sin importar el significado que lleva detrás.

Seguido a eso, ingresó en la moda y en la Feria de Libro, que fue uno de los acontecimientos más recientes al punto de que a la salida y en las inmediaciones del predio La Rural, se posicionaron una cantidad de vendedores ambulantes promocionando aquellos patitos y asegurando que se venden "en cantidad".

Qué significan los patitos amarillos que se usan como hebillas en la cabeza

Pero ¿qué significan los patitos?

La pregunta no tiene una respuesta certera pero sí lo más acercada a la realidad. En Asia, que es en donde se impusieron aquellas hebillas, el color amarillo se asocia con la felicidad, alegría y la energía positiva que sería lo que transmiten, en teoría, aquellas hebillas de patitos.

En consecuencia, llevar este patito amarillo de juguete abrochado a la cabeza, podría representar la idea de felicidad y alegría y atraer lo positivo a la vida de quien se lo ponga.

No obstante, en muchas ocasiones los propios compradores aseguraron "no tener idea" de lo que significan los patitos amarillos, pero tras verlo en tantos lugares, tomaron la decisión de comprarlo simplemente por moda o por darle otro toque al look.