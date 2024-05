El Reino del Revés: Adorni le pidió al gobierno español "que se llamen a la reflexión y pidan disculpas"

La canción de María Elena Walsh acerca de "El reino del revés", ese que asegura que allí "un ladrón es vigilante y otro es juez", bien podría graficar el escándalo diplomático que generó la participación del presidente Javier Milei en un acto de la fuerza española ultraderechista VOX, desde donde acusó de "corrupta" a la pareja del mandatario español Pedro Sánchez. Mientras que desde el país europeo decidieron retirar a la embajadora en la Argentina y solicitaron las disculpas públicas del libertario, el vocero Manuel Adorni aseguró que no lo hará y redobló la apuesta al pedir que le pidan disculpas al economista por las respuestas que tuvieron en su contra.

"Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El Presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados, por una decisión poco meditada, y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa, que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones", aseguró Adorni en una de sus típicas conferencias de prensa.

"El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia", añadió en relación a lo que había afirmado semanas atrás el ministro de Transportes español, Óscar Puente, cuando aseguró que el mandatario argentino consumía ciertas "sustancias".

Lo cierto es que desde España retiraron a la embajadora María Jesús Alonso Jiménez, quien marchó hacia Europa en un vuelo de Iberia que salió el domingo por la noche. La decisión diplomática fue respaldada por las declaraciones que Sánchez realizó en una conferencia de prensa en la cual exigió un pedido de disculpas público por parte del libertario, tras sus declaraciones en el acto de VOX.

"Lo que ayer vivimos en Madrid, no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino", fundamentó el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

"En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que significa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia", cuestionó Sánchez. "España y Argentina somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que ostento la alta responsabilidad de ser presidente de España", añadió.

Javier Milei junto a Santiago Abascal en España

"Evidentemente entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa a la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones", acusó el mandatario español.

A su vez, aprovechó para juzgar la reacción de los sectores opositores de su país. "En clave nacional, sí me gustaría hacer dos reflexiones a mis conciudadanos. La primera tiene que ver con que defender las instituciones españolas de insultos y difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo", alegó.

La canciller Diana Mondino y la ex embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, recientemente removida por las declaraciones de Milei

Al mismo tiempo, atacó al presidente del ultraderechista VOX, Santiago Abascal, por lo que generó con su acto. "Lo que vimos ayer también en boca del señor fue una apelación explícita a la violencia política. Decir que hay que sacar a patadas y a garrotazos... Mejor dicho, voy a ser mucho más concreto y preciso: decir que hay que sacar a patadas y a gorrazos a un gobierno legítimo, es anti democrático. Y exige una condena rotunda por parte de todas las fuerzas políticas, de todos los medios de comunicación y del conjunto de su sociedad", solicitó.

En el reino del revés que vive la Argentina desde que el último 10 de diciembre llegó al poder una fuerza política improvisada y alejada de los estándares diplomáticos internacionales, ya es normal que las relaciones exteriores se resientan por las declaraciones de sus funcionarios. La canciller Diana Mondino lo hizo con China, cuando cuestionó su gobierno antes de ir a negociar con ellos y hasta cuando dijo que "eran todos iguales".

Patricia Bullrich ya había hecho acusaciones a Chile de las cuales tuvo que disculparse.

Aunque antes también se habían resentido las relaciones con Chile a partir de lo que declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando afirmó que en el país trasandino había presencia de sectores terroristas, aseveración que tuvo que desmentir a la brevedad bajo la confirmación de que no hubo intención de generar "miedo o alarma en Chile".