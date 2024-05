Emilia Attias y el Turco Naím publicaron un tenso comunicado: "No hay terceras personas involucradas"

Luego de 20 años de relación y una hija de siete años en común, Yanina Latorre reveló sentada en el piso de LAM que Emilia Attias y el Turco Naím se separaron en medio de escandalosas versiones de infidelidad por parte de ambos, aunque hasta el momento ninguno de los dos decidió romper el silencio: "Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo 'no te aguanto más'", contó la panelista.

Latorre afirmó que el vínculo que Naím y Attias supieron cuidar durante dos décadas se terminó de romper este 2024, luego de que el Turco encontrara a la actriz "bailando" con Nicolás Francella, actor e hijo de Guillermo.

Emilia Attias y "El Turco" Naím una amor con 21 años de diferencia, que duró 20 años y terminó en 2024.

"Ellos vienen mal de hace un tiempo. Viste cuando uno es más joven que el otro, uno que tiene otras necesidades hormonales y al otro se le empieza a dormir la cosita", dijo la panelista de LAM y finalmente, también confirmó que no fue sólo eso sino que por parte de él, existió una infidelidad con Florencia de la V como tercera en discordia.

"Pasó en una fiesta del año pasado, donde ella asistió muy diosa sin su marido, y alguien la vio bailando muy pegada con un tipo. Cuando alguien lo llama a él y le dice que está bailando muy sexy con un tipo, él se apersona en la fiesta en pijama. Ella sale y se van juntos de la fiesta. Todos nos enteramos", contó sobre el supuesto affaire entre Attias y Francella.

Seguido a eso, intentando ocultar la otra parte de la información, la esposa de Diego Latorre dejó entrever la infidelidad del Turco a la actriz con De la V. "¿Cucha, él no le daba aaaa....mirame?", le preguntó Yanina a Ángel de Brito mientras se tapaba los labios con una de sus manos. Desafortunadamente, una de las cámaras logró captar la secuencia donde se la ve a la panelista nombrar a la conductora de Intrusos. "Sí, claro. ¡Claro que sí!", fue la respuesta del conductor de LAM entre risas.

Tenso comunicado

Si bien la información se reveló el jueves por la noche y se terminó de divulgar enormemente con el correr de las horas por la sorpresa que causó, ninguno de los dos protagonistas decidió romper el silencio y aclarar su separación o mismo los motivos por ser señalados como infieles. Además, Latorre también confirmó que el Turco se dirigió hacia Ecuador el 5 de mayo porque sabía que en cualquier momento su ruptura se iba a dar a conocer y no quería estar presente para confirmarlo, así que tampoco quiso expresarse mediante sus redes sociales.

Emilia Attias y el Turco Naim de vacaciones cuando todavía eran pareja.

No obstante, Willy García Navarro, manager de la reconocida Agencia Multitalent de la que forma parte la ex Casi Ángeles, sí decidió realizar un breve comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram en nombre de los dos protagonistas de la relación, que incluso estaba firmado por ambos, en el cual confirmaba la separación y pedía respeto por la menor que se encuentra en el medio del conflicto.

"Ante los dichos de público conocimiento respecto a nuestra relación de pareja, queremos comunicar que con un profundo dolor estamos atravesando una separación de común acuerdo", rezaba la imagen publicada con una aclaración en particular: "No hay terceras personas involucradas, así que agradecemos no citar nombres que nada tienen que ver con los motivos de esta situación y que puedan perjudicar tanto sus vidas personales como las nuestras".

El comunicado de separación entre Emilia Attias y el Turco Naím.

Además, aclararon: "Tenemos una relación armónica, una hija en común y mucho amor y respeto por el otro. Sólo nosotros sabemos la verdad de lo que atravesamos y hemos decidido mantenerlo en privado. Seguimos siendo familia y estamos muy sólidos en eso". Por último, hicieron un pedido en específico: "Pedimos por favor respeto en el trato de esta información, ya que es un momento muy doloroso e íntimo y hay una menor en el medio que hoy es nuestra absoluta prioridad".

Lo cierto es que el manager de la reconocida agencia de modelaje eliminó la imagen pocas horas después de haberla publicado y continuó subiendo contenido de la propia marca. Por su parte, ni Emilia ni el Turco se expresaron en sus redes sociales; tampoco modificaron algo en sus perfiles como para no levantar sospechas del momento que se encuentran viviendo.