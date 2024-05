Emilia Attias contó cómo tomó con el Turco Naím la noticia de su separación: "Con cierta tristeza y resignación"

El jueves de la semana pasada se terminó de confirmar lo que hasta ese momento era un secreto a voces: Emilia Attias y el Turco Naím se separaron luego de 20 años de romance y una hija en común en medio e versiones que iban desde supuestas infidelidades y terceros en discordia hasta problemas laborales y en la intimidad que terminaron dinamitando la relación. "Viste cuando uno es más joven que el otro, uno que tiene otras necesidades hormonales y al otro se le empieza a dormir la cosita. Él está sin laburo, ella está con laburo. Él está todo el día en la casa. Se volvió paranoico. Y ella laburando, manteniéndolo a él y a la hija", había contado Yanina Latorre.

Emilia Attias y "El Turco" Naím una amor con 21 años de diferencia, que duró 20 años y terminó en 2024.

Además, la panelista sostuvo que la actriz "empezó a tener un vínculo con alguien: mensajes, chats hots con un tipo. Y él la descubrió". A partir de esta información, comenzaron a circular nombres. El primero llegó de la mano de Fernanda Iglesias, quien dio a conocer el nombre del famoso que terminó de quebrar la pareja. "Parece que era Nicolás Francella", detalló la periodista. Recordemos que los actores se conocieron y forjaron una gran "amistad" luego de la película En la mira.

Pero eso no fue todo. Otro dato que dejaron entrever en LAM, es que el Turco también le habría sido infiel a Attias con Florencia de la Ve. "¿Cucha, él no le daba aaaa....mirame?", le preguntó Yanina a Ángel de Brito mientras se tapaba los labios con una de sus manos. Desafortunadamente, una de las cámaras logró captar la secuencia donde se la ve a la panelista nombrar a la conductora de Intrusos. "Sí, claro. ¡Claro que sí!", fue la respuesta del conductor de LAM entre risas.

Lo cierto es que Attias y Naím publicaron la semana pasada un tenso comunicado en el que afirmaron: "No hay terceras personas involucradas". Y ahora, la ex Casi Ángeles dio detalles de la charla íntima que tuvo con el Turco tras su separación, para ponerle fin a los trascendidos y especulaciones que surgieron en torno a su ruptura. "Cuando algo llega tan alto. Tan sublime. Se vuelve intocable. Cierro mis ojos. Respiro. Y siento mi alma caer al vacío", comienza el descargo publicado por la actriz.

El descargo de Emilia Attias

Y sigue: "Como si de esa altura en la que está, se cayera, atravesando una tempestad. No estoy asustada. Prefiero la consciencia. Sentir ese viento frío en la cara. Mis músculos rígidos, la piel seca. Abrir los ojos y fijar la dirección, a través de toda esa niebla. Reconocer cada uno de sus rincones. Mirarlos de frente. Apropiarme, con cada respiro, de esta hostilidad, para transformarla. Aceptar. Con humildad. Sintonizar la antena de la sabiduría. Del perdón. Propio y ajeno".

En la publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram, y que acompañó con una postal junto al padre de su hija, Emilia contó cómo reaccionaron a la información dada por LAM el jueves por la noche. "Recuerdo la noche del jueves, mientras el show de esta noticia se desplegaba en los medios, y nuestros celulares explotaban, hablamos por videollamada, como 1 hora... acompañándonos, riéndonos con cierta tristeza, y resignación", escribió.

Según explicó, todo lo informado por Latorre es "mentira" al igual que los "condimentos que desdibujaban la realidad, propio de quien tiene una verdad a cuartas entre sus manos". "Despellejando semejante intimidad. De una manera tan liviana y desprolija. Sobre vos. Sobre mi. Por suerte sabemos quienes somos. Y que suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad", añadió la actriz.

Emilia Attias y el Turco Naím

En su relato, Attias habla de "comprensión" y advirtió que ni ella ni el Turco no sienten "resentimiento" o "enojo" el uno con el otro. "Te espera todo lo grande. Desplegar ese magnetismo. Esa inteligencia. Esa inmensa capacidad. Esa potencia, tan tuya. Semejante calor adentro de ese corazón. Siempre admiré mucho de vos. No merecés que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas, sean las que te definan. Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y, tranquilo. Que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos. La vi con mis propios ojos. Más de una vez", concluyó.