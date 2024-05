Escándalo, cuernos, pistas insólitas: las infidelidades más escandalosas de los famosos

La semana terminó con una noticia bomba que resonó en todos lados: Emilia Attias y "El Turco" Naím Sibara, se separaron tras 20 años de amor a partir de que se hicieran públicas sus infidelidades con Nicolás Francella y Flor de la V respectivamente.

Esto mismo, con la sorpresiva reacción que generó, llevó a que desde BigBang se recuerden las infidelidades más escandalosas de la farándula y las que más dieron para hablar.

Separaciones más escandalosas en el mundo del espectáculo

Emilia Attias y El Turco Naím Sibara

El ex VideoMatch y la ex Casi Ángeles se habían enamorado hace 20 años, cuando ambos filmaron una de esas falsas cámaras ocultas para el programa que conducía Marcelo Tinelli que la tuvo a ella como víctima. Para muchos -y para ellos- fue amor a primera vista. De hecho, comenzaron a salir y hasta se casaron tres veces en el 2009, entre Brasil y Argentina. Siete años después, fruto de ese amor, nació su única hija, llamada Gina.

Sin embargo, Yanina Latorre fue quien contó sobre la separación que se llevó a cabo en las últimas horas y aclaró que una de las razones fue que el Turco encontró a la actriz "bailando" con Nicolás Francella, de manera muy "sexy".

Emilia Attias y "El Turco" Naím una amor con 21 años de diferencia, que duró 20 años y terminó en 2024

Latorre contó sin pelos en la lengua: "Pasó en una fiesta del año pasado, donde ella asistió muy diosa sin su marido, y alguien la vio bailando muy pegada con un tipo. Cuando alguien lo llama a él y le dice que está bailando muy sexy con un tipo, él se apersona en la fiesta en pijama. Ella sale y se van juntos de la fiesta".

Otro dato que dejaron entrever en LAM, es que el Turco también le habría sido infiel a la actriz con Florencia de la V: "¿Cucha, él no le dejaba de mirame?", le preguntó Yanina a Ángel de Brito mientras se tapaba los labios con una de sus manos.

Desafortunadamente, una de las cámaras logró captar la secuencia donde se la ve a la panelista nombrar a la conductora de Intrusos. "Sí, claro. ¡Claro que sí!", fue la respuesta del conductor de LAM entre risas.

Shakira y Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué le pusieron fin a su relación tras 12 años de amor y dos hijos en común. A pesar que durante todo su amorío se mostraron súper juntos, en el último tiempo lo que más resonaba es su alejamiento y sin dudas daba que hablar por una supuesta crisis. Finalmente, la crisis tuvo nombre y apellido porque se trató de una tercera en discordia a causa de una infidelidad por el ex futbolista.

Si bien nunca salió de la boca de los protagonistas, sí es un hecho de que Shakira se dio cuenta que Piqué le era infiel por un insólito motivo: cada vez que viajaba de gira por su trabajo y regresaba a su casa días más tarde, encontraba el frasco de mermelada que al defensor no le gustaba, semi vacío.

Mucho han cambiado las cosas entre Shakira y Piqué

Como si la mermelada fuese poca, también descubrió mensajes, una salida de ella en un streaming y ni bien acordaron su separación, pocos días más tarde se lo vio a él en un boliche con la famosa Clara Chía.

Cuando el escándalo se conoció y la ruptura era todo un hecho, Shakira creó una canción con la cual devoró en conjunto con Bizarrap: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú"; "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena"; "Yo sólo hago música perdón que te sal-pique" fueron algunas de las frases que le dedicó.

Fede Bal, Sofía Aldrey y el lavarropas

Fede Bal es conocido por haber sido infiel en absolutamente todas sus relaciones. Lo fue con Barbie Velez, engañándola con Laurita Fernández a quien también traicionó y luego cayó en otra volteada más la modelo Sofía Aldrey, por la cual se generó un escándalo gigante y no sólo por la infidelidad, sino más bien por cómo se produjo la situación.

Fue la gran separación del verano simplemente por la forma en la que se dio. Sofía se enteró que Bal le era infiel a través de los mensajes que le llegaban del lavarropas inteligente a su teléfono a altas horas de la madrugada. Sin ir más lejos, ella se enteraba que él lavaba las sábanas a las 3 AM, justo después de que sus amantes se iban de su domicilio en Carlos Paz, donde formaba parte del elenco de la obra Kinky Boots.

Fede Bal y Sofía Aldrey

La nieta del empresario Florencio Aldrey inició un ardua investigación, descubrió los mensajes que el actor intercambiaba con otras mujeres famosas y hasta las confesiones de querer tatuarse sus nombres en el pene. Con las pruebas en la mano, lo encaró, le mencionó los nombres de las personas con las que había estado y él, en vez de negar sus pecados, los confirmó y le aseguró: "Lo llevo en la sangre".

Peso Pluma y Nicki Nicole

A tan sólo un día de celebrarse el "día de los enamorados", Peso Pluma fue visto con otra mujer siéndole infiel a Nicki Nicole, lo que generó un escándalo rotundo.

Todo sucedió en un periodo muy corto de tiempo. Los cantantes habían confirmado su romance hacía siete meses y en los últimos dos, entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo que pasaron juntos y las vacaciones, no dejaron de mostrarse súper enamorados. De hecho, fueron juntos a la premiación de los Grammys y él habló fantasías de la oriunda de Rosario, pero en cinco días todo se vino abajo.

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Latin Grammy 2023.

El hecho sucedió el 13 de febrero cuando terminó la final de fútbol americano conocida como Super Bowl y Peso Pluma, que asistió, se fue a un casino de Las Vegas, en el cual fue registrado paseando de la mano y jugando, con una mujer llamada Sonia Sahar, con la cual se habría retirado del lugar para pasar la noche juntos.

Un fanático del cantante vio aquella situación adentro del casino y los filmó durante un minuto para que se vea como Peso Pluma se retiraba junto a su acompañante muy acaramelado y con sus guardaespaldas a su costado. Aquel video, en cuestión de segundos, se replicó por todas las redes sociales y minutos más tarde fue Nicki la que decidió hacer un anuncio de separación, admitiendo que "se enteró" de la misma manera que "todos".

Camila Mayan y Alexis Mac Allister

Camila Mayan y Alexis Mac Allister vivieron una de las separaciones más escandalosas dentro del fútbol porque aunque ya hayan pasado casi dos años del suceso, se sigue recordando día a día el motivo por el cual se llegó a la ruptura de pareja y que fue, nada más ni nada menos, que por una infidelidad por parte de él que en un lapso de 10 días decidió terminar con el amor y mostrarse con otra nueva novia.

El 18 de diciembre la Selección Argentina se consagró campeón mundial y ahí mismo estaba Mayan acompañando a Mac Allister en todo lo que significó el proceso de Qatar. Aquel mismo día, celebraron los dos con la copa, recorriendo el campo de juego y hasta fue partícipe de los festejos. Sin embargo, el 24 de diciembre, seis días más tarde de ese suceso, mientras celebraran Navidad el futbolista le reconoció a su novia que ya no estaba "enamorado".

Camila Mayan y Alexis Mac Allister

En consecuencia cortaron la relación y una semana más tarde, él ya se mostró con su actual pareja, Ailén Cova y hasta pasados los meses, Mayan admitió que una de las cosas que más le dolieron fue que, a pocos días de haberse separado, ya había otra persona en su casa y ocupando su lugar: "Una semana después que había dejado mi casa de Brighton, me llega un mensaje y ahí me entero que había una persona en mi casa que no era yo. Con mi perra y con mis cosas. Es un montón", había declarado.