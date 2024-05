Desinversión, recorte y por lo menos 30 heridos: descarriló un tren de la línea San Martín

Un ferrocarril de la línea San Martín que iba en sentido Pilar chocó con otra formación de carga y descarriló a la altura del puente de Dorrego y Figueroa Alcorta, cerca de la estación Palermo, a las 10:31 de la mañana de este viernes. Hasta el momento, 60 personas fueron asistidas y 30 trasladadas por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que el resto están siendo abordadas en el lugar.

"La formación fue totalmente evacuada y los heridos fueron trasladados a los Hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia", aseguraron desde el SAME, desde donde aclararon que no hubo hasta el momento heridos de gravedad. También confirmaron que se emitió una alerta roja para todos los hospitales de la zona. Por otro lado, según fuentes oficiales se descartó que haya personas atrapadas en las formaciones correspondientes.

Según detalló el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, el tren se chocó con una locomotora de cargas que estaba detenida sobre las vías. "Se le dio vía libre al tren de pasajeros, se encontraron y chocaron", explicó el sindicalista. El secretario general del gremio La Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, destacó que desde hace 10 días vienen denunciando que el sistema de señalización de la línea no funciona porque se roban los cables.

Además, aclaró que no lo reparan por falta de repuestos. "Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos pero tampoco para los trenes". Mientras yanto, el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, responsabilizó al Gobierno por el choque de trenes en Palermo y pidió "cargárselo a la cuenta de (el presidente Javier) Milei, por la falta de inversiones".

Así quedó el ferrocarril de la línea San Martín

En diálogo con Todo en Off, el programa que conduce Ramón Indart en Splendid-AM 990, el referente de Izquierda agregó: "Ésto cargáselo en la cuenta de Milei, porque esto es responsabilidad de la falta de inversiones que hay. Queremos investigar bien, bien qué es lo que pasó". El tren de la línea San Martín iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar y chocó con otra formación con material de trabajo de vías, descarriló, y 30 personas fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano, Rivadavia y Santojanni.

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió esta mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, y un total de 90 personas fueron revisadas en el lugar. Tras el choque, personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad ayudaron a evacuar a los pasajeros, y solicitaron personal médico por lo que el SAME se dirigió al lugar.

Con las ambulancias en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas, a algunos de los lesionados desde el terraplén hasta las ambulancias estacionadas sobre Figueroa Alcorta y de ahí fueron trasladados a los hospitales. "Tenemos más de 60 personas asistidas, de las cuales 30 son código rojo y dos fueron trasladas en helicóptero. En menos de 40 minutos hemos logrado evacuar todo. De los cuatro maquinistas solo uno fue trasladado, y un personal policial fue trasladado también. El operativo de evacuación funcionó muy bien", dijo desde el lugar el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En tanto, el titular del Same, Alberto Crescenti, confirmó ante la prensa: "no tenemos víctimas fatales. Los perros han peinado el vagón mas complicado. Hemos asistido a un total de 90 pasajeros, 30 de los cuales con código rojo ya están en los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad, dos de ellos con traumatismo de cráneo que fueron evacuados en helicóptero del Same al Hospital Santojanni, y el resto, los otros 60, han sido evaluados y no fueron trasladados".