Dolor en el mundo del box: murió Jorge "Locomotora" Castro a los 59 años

El ex campeón mundial de peso mediano Jorge "Locomotora" Castro murió a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón. Pese a recibir los primeros auxilios, falleció en el lugar. El informe de la Policía constató que tuvo una baja de insulina dentro de su cuadro de diabetes.

Castro construyó una de las carreras más prolíficas y espectaculares del boxeo argentino, con un registro profesional de 144 combates que incluyó 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y tres empates. Nacido en Caleta Olivia, Sant Cruz, el 18 de agosto de 1967, el pugilista alcanzó la cima del deporte el 12 de agosto de 1994 al conquistar el título mundial vacante de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Reggie Johnson en Buenos Aires.

"Roña" Castro: adiós a uncampeón

Su consagración definitiva en el plano internacional ocurrió el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México. En aquella jornada, Locomotora defendió su corona de la Asociación Mundial de Boxeo ante el estadounidense John David Jackson. El trámite del combate resultó adverso para el argentino, quien recibió un castigo continuo que le provocó inflamaciones en ambos ojos y lo dejó al borde del fuera de combate. Sin embargo, en el noveno asalto, lanzó una potente izquierda al mentón de su oponente que lo derribó por completo. Tras dos caídas posteriores de su rival, la pelea finalizó por nocaut.

En los últimos años, El Roña se había instalado en Morón, donde trabajaba en la apertura de un centro comunitario. Desde la pandemia sostenía comedores y merenderos en Lomas de Zamora, además de proveer mercadería a otros espacios barriales. "Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no le alcanza la plata", dijo hace un año sobre la situación del país.

Al recordar su propia historia durante un cumpleaños, Castro explicó el impulso detrás de su trabajo comunitario: "Yo pasé hambre, pasé frío, a mí no me lo puede contar ningún político, yo hago lo que deberían hacer ellos", citó el ex boxeador que ahora pasó a la inmortalidad dentro de la historia grande del boxeo argentino.

Jorge "Locomotora" Castro

"Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos", escribió en Instagram Noelia Vigliarolo.

La despedida de su novia

Luego, agregó: "Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas".

En las últimas líneas del mensaje, la joven conductora se quebró. "No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar", cerró.















