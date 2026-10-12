Rosario vive una nueva edición de la Feria Internacional del Libro 2026

Organizada por la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la provincia de Santa Fe y la Fundación El Libro y el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario, esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Rosario tiene un carácter muy especial reafirmando el rol de Rosario como capital cultural y espacio de referencia para la producción editorial argentina.

El evento reune a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de todo el país, con una programación amplia y diversa. Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros y charlas, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.

En este marco, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, expresó: "La alianza sostenida entre municipio y provincia demuestra, una vez más, la voluntad política de ir a contramano de la tendencia nacional. Rosario y Santa Fe han consolidado una de las agendas públicas y culturales más destacadas del país, y esta Feria lo refleja: once días de una feria plural, diversa, pública y gratuita, con más de 350 presentaciones y una fuerte presencia de editoriales, escritoras, escritores y librerías de la ciudad. Es fruto de un trabajo conjunto con las editoriales y los libreros, que son parte central de la propuesta y con quienes venimos construyendo, año a año, una feria cada vez más sólida. El año pasado pasaron por acá más de 350 mil personas, de todas las edades que se acercaron desde distintos puntos de la ciudad y de la provincia. Es el momento que nos merecíamos hace muchísimo tiempo, y por eso invito a todas las rosarinas, rosarinos y visitantes a ser parte de esta feria".

Una programación con grandes nombres

La Feria Internacional del Libro de Rosario cuena con la participación de destacadas figuras de la literatura, el periodismo, la cultura, el arte y distintas disciplinas. Entre los invitados se encuentran María Teresa Andruetto, Selva Almada, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra.

A lo largo de la feria también se sumarán referentes locales a través de mesas de debate, presentaciones de libros, actividades de editoriales y encuentros destinados a públicos de todas las edades. Podés consultar la agenda completa haciendo click acá.

Actividades y programación

Durante los once días se realizan más de 350 presentaciones de libros, charlas, talleres, lecturas y actividades especiales, vinculadas a tecnología, actualidad, teatro, narrativa, historia, infancias, gastronomía, entre otros temas.

Entre las actividades especiales se destaca una propuesta dedicada a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. El homenaje estará pensado como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión en torno a la obra y el legado de una de las figuras más relevantes de la literatura argentina.

La feria también dispone de un espacio especialmente destinado a las infancias. La planta baja del Cultural Fontanarrosa es uno de los escenarios para chicas y chicos, con más de 50 actividades que incluyen juegos, charlas y propuestas vinculadas con libros y cuentos. Además, habrá libros disponibles para que las y los más pequeños puedan tocar, mirar y leer, junto con visitas escolares guiadas y jornadas educativas.

Asimismo, en el marco del Plan Mil65, un programa que acompaña con políticas públicas dos momentos sensibles en la vida de una persona, los primeros mil días y la vida adulta, se planificaron propuestas y actividades especialmente pensadas para ellos. Se trata de un espacio de mediación lectora para los primeros Mil Días, con cuentos, canciones y juegos; presentaciones de libros y recorridos por la feria con actividades especiales y conversaciones con autores. Además, durante el evento existe un espacio para que las personas mayores de 65 puedan inscribirse en el Club de los Grandes, una red gratuita de actividades recreativas, culturales, deportivas, de formación y beneficios.

Uno de los atractivos de la feria es la presencia de librerías, editoriales y espacios vinculados a la producción y circulación de libros. En esta edición participarán UNR, El Tilo (Beatriz Viterbo), Mal de Archivo, Baltasara, Mariscal, Libros Silvestres, Cúspide, Ponsatti Libros, El Aleph, Puerto Libros, Leo Libros, Laborde, Librería El Cuco No Existe, El Halcón Maltés, Paradoxa Libros, Cámara Argentina del Libro, Bonum / Imaginador, El Juguete Rabioso, Buchín Libros, Mandrake, Colihue, Homo Sapiens Editorial y Librería SBS, Novedades Educativas, Prometeo, Bonsai, Casagrande / Último Recurso, Rayuela, Kel Ediciones, Sade, Abrecuentos, Librería Iniciática, Editoriales Rosarinas, El Ateneo, Fantasía Libros, El Emporio Libros, Catari Raíces, Voria Stefanovsky Editores, Guadal, la Editorial Municipal de Rosario y su librería y títulos editados por el gobierno de Santa Fe.

La diversidad de propuestas permitirá al público acercarse a catálogos de editoriales independientes, sellos de alcance nacional, librerías y proyectos editoriales vinculados con la producción local y universitaria.

Escuelas en la Feria

La FILRos recibe cada día a más de 700 chicas y chicos de escuelas primarias y secundarias de Rosario y la región. Entre las propuestas de esta edición se destacan recorridos especialmente diseñados para las instituciones, que acercarán a las y los estudiantes al universo de autoras y autores rosarinos, y en esta oportunidad también a la obra de Jorge Luis Borges. Además, habrá actividades en el Teatro Municipal La Comedia y en la Sala Lavardén.

Días y horarios

La Feria puede visitarse de lunes a miércoles de 13:00 a 21:00, jueves y viernes de 13:00 a 22:00, y los sábados de 10:00 a 00:00. El domingo 11 de octubre permanecerá abierta de 13:00 a 22:00, mientras que el domingo 18 podrá recorrerse de 13:00 a 21:00.

En tanto, el ingreso es gratuito y requiere un QR personal e intransferible, que podrá utilizarse durante todos los días y en los distintos espacios de la Feria. El acceso a cada presentación estará sujeto a capacidad y será por orden de llegada.

¡Acordate de que podés descargar el QR de ingreso haciendo click acá!

La programación completa día por día, con detalles de cada actividad e invitados, puede consultarse en la página oficial feriadellibrorosario.gob.ar.

Invitados confirmados

María Lobo - sábado 10 - 17h - sala 60

Valeria Groisman (Vantablack, 2025) - +65 - viernes 9, 18h sala 80 p

Teresa Donato - sábado 10, 17h - sala 80

Rafael Rofman y Carola della Paolera (La revolución demográfica) - fin de semana - sábado 10, 18h - sala 60 - CONFIRMADO ROFMAN

Sergio Pujol - sábado 10, 18 h sala 80 p

Violeta Vazquez - domingo 11 - sala 80 - 19hs

Agustín Barovero - Raro - domingo 11 - sala 80 - 17hs

Gabriela Exilart - fin de semana - domingo 11 - sala 80 - 20hs

Juan Mattio - ia, domingo 11, 18h - sala 80 -

Elisa Carricajo - lunes 12, 18h - sala 80

Martìn Kohan - lunes 12, 19:30h y martes 13, 16:30h - PROVINCIA

Daniel Mecca - martes 13, 18h sala 80 p -

Rep y Saborido - martes 13, 19.30h - sala 300 p

Claudia Piñeiro - martes 13 o miércoles 14 - sala 300 - 18hs

María Teresa Andruetto - miércoles 14 - sala 300 - 18hs -

Luis Novaresio - sábado 17 - sala 300 - 16.30hs

María O´Donnell - sábado 17 - sala 300 - 18hs

Reynaldo Sietecase - sábado 17 - sala 300 - 19:30hs

Lucía Bellocchio y Álvaro García Resta (Ciudades azules. Accesibles, sensibles y empáticas, 2026) - Viernes 16, 18h sala 80p -

Guillermo Martínez - viernes 16, 19h sala de 80p -

Adriana Riva (+65) - "Ruth" - sábado 18, 17h - sala de 80

Andy Chevallier - Antimarketing - Editorial Galerna - sábado 10

Germán De Los Santos - 9, 14 o 16 - Paloma

Irina Sternick - domingo 18, 18h sala 80p -

Narda Lepes - jueves 15, 17 h infancias / 19h sala 300

Alejandro Wall - sábado 10, 18h infancias

Juan José Becerra - sábado 17, 18h sala 80p - PROVINCIA

Selva Almada - miércoles 14, 20h sala 80p - PROVINCIA

Virginia O'Donnell - jueves 9, 17h sala 80p - PROVINCIA

Nicolás Freibrun - lunes 12, 19:30h sala 300 - PROVINCIA

Marcela Ternavasio - sábado 17, 19h sala 80p - PROVINCIA

Borges

3 Libros sobre Borges

Nicolás Freibrun - Borges y la política, Siglo XXI. 2026 y Martín Kohan - Lo que entiendo por Borges, Ediciones Godot. 2026 - martes 13, 16.30h

Daniel Mecca - Absolutamente principiantes. Borges y Bowie, 2026, Albura - martes 13, 18h

3 Charlas sobre Borges (sala 300)

sábado 10, domingo 11 y lunes 12, 18h

3 Jams Borges (Entrepiso espacio abierto)

sábado 10, domingo 11 y lunes 12, 20h

Primer piso

Hall de ingreso - stands institucionales

EMR

Santa Fe

Espacio de firmas

Presentación de libros de infancia (donde era espacio de primera infancia)

Mele - espacio mil días

Mural de fútbol - Segunda infancia

Carpa

UNR + Radio

Stands venta libros

Entrepiso

Bar y espacio de presentación de libros

Espacio de presentación de libros abierto

Sala de presentación de libros cerrada

Stands

Primer piso

Primer piso 1B (80 personas) Jorge Riestra

Primer piso 1A(60 personas) Beatriz Guido

Espacio de firmas

Segundo piso

Stands de libros

4 boxes de radio

1 pecera para medio

Tercer piso

Sala Angélica Gorodischer

Librerías y editoriales

LIBRERÍAS

Abrecuentos

Buchin

Buscalibros Alberdi

Cúspide

El Aleph

El Ateneo

El cuco no existe

El juguete rabioso

El Maltes libros

El ojo libros

El pex volador

EMR Librería

Entrepiso

Fantasía libros

Homo Sapiens

Iniciática Librería Esotérica

La baronesa

La montaña libros

Laborde libros

Leo Libros

Librería Técnica

Mal de archivo

Mandrake libros

Oliva Libros

Paradoxa Libros

Petite Ross

Ponsatti Libros (Funes)

Puerto Libro

Editoriales