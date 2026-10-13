El papa León XIV fue internado en Roma: qué se sabe de la cirugía y cuánto tiempo permanecerá hospitalizado

La salud del papa León XIV volvió a quedar en el centro de la atención mundial. Este martes, el Sumo Pontífice ingresó al Policlínico Gemelli de Roma, donde será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar que fue detectado durante una serie de controles médicos recientes.

Según informó el Vaticano, la operación está prevista para esta tarde y se estima que el Papa permanezca internado durante aproximadamente una semana, período en el que los especialistas seguirán de cerca su evolución y recuperación.

Papa León XIV fue quien anunció su problema de salud

La noticia había sido anticipada por el propio León XIV durante el rezo del Ángelus, cuando explicó públicamente que los médicos habían identificado un "nódulo circunscrito en el pulmón", motivo por el cual debía someterse a una cirugía.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades vaticanas, el hallazgo se produjo durante estudios de rutina. Sin embargo, la Santa Sede no brindó mayores detalles sobre las características del nódulo ni sobre su naturaleza, aunque confirmó que el procedimiento requerirá una internación postoperatoria de alrededor de siete días.

Durante la mañana de este martes, el Pontífice llegó al centro médico romano para completar los últimos chequeos previos a la intervención. Antes de ingresar, saludó a los periodistas y a los fieles que se habían acercado hasta el lugar para acompañarlo. Una de las imágenes que llamó la atención fue que León XIV entró caminando al establecimiento.

La operación del Papa León XIV está prevista para esta tarde

Mientras tanto, las inmediaciones del hospital comenzaron a llenarse de cámaras, periodistas y decenas de personas que aguardaban con la esperanza de verlo, saludarlo o simplemente expresarle su apoyo en medio de la preocupación por su estado de salud.

El Policlínico Gemelli no es un establecimiento cualquiera para la Iglesia católica. A lo largo de las últimas décadas, se convirtió en uno de los centros médicos de referencia para la atención de los papas, especialmente durante el pontificado de Juan Pablo II.

En esta oportunidad, León XIV no podrá permanecer en el tradicional apartamento reservado para los pontífices, debido a que ese sector se encuentra en plena reestructuración. Por ese motivo, será alojado en otra habitación ubicada en una zona aledaña de la décima planta del hospital.

Así llegó León XIV al hospital Gemelli. Se terminará de realizar los chequeos antes de someterse a la intervención quirúrgica, que será hará esta tarde. Fuentes del Vaticano anticiparon que el posoperatorio durará una semana y ratificaron su visita a Sudamérica. https://t.co/laLFaPNq9R — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 13, 2026

En medio de la expectativa por la intervención quirúrgica, la comunidad católica también se prepara para acompañar al Papa desde la fe. Este martes, a las 18.00, el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina, encabezará el rezo de un rosario en la capilla del Policlínico Gemelli, con el objetivo de expresar la cercanía y el apoyo de los fieles de la capital italiana.

La ceremonia tendrá lugar mientras el Vaticano mantiene la atención puesta en la evolución médica de León XIV, cuya recuperación será determinante para definir cuándo podrá retomar sus actividades habituales y cómo continuará su agenda, incluida la expectativa por su visita a la Argentina.