El estremecedor video del momento en el cual el joven argentino saltó del acantilado

Siguen las repercusiones mundiales por la muerte de Santiago Bordieu, el joven de 28 años oriundo de San Isidro que falleció luego de saltar de un acantilado en Hawaii. Ahora, uno de los testigos del salto letal, difundió el video del momento exacto en el que el ex rugbier impacta en el mar.

En las imágenes se pueden ver los últimos momentos con vida de Bordieu, quien se había recibido de profesor de educación física. Después de amagar en dos oportunidades, el joven finalmente se animó y saltó de uno de los acantilados más altos de la isla.

"Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver", describió el testigo que viralizó las imágenes del salto.

Conforme a lo informado por los propios amigos, observaron que el profesor de Educación Física no regresaba a la superficie tras tirarse al agua, motivo por el cual comenzaron a buscarlo de manera intensa.

Spitting Cave

El hallazgo de Bordieu sucedió minutos después cuando personal de rescate agua del departamento de seguridad oceánica de Honolulu, a bordo de motos de agua, lograron hallarlo y pese a que fue derivado a un hospital, se confirmó que falleció.

Jared Nunez es un saltador profesional y precisó los peligros del acantilado: "Es uno de los más altos de este lado de la isla. Te da mucha más adrenalina que cualquiera de los otros, pero la belleza de Spitting Cave puede resultar letal".

Santiago Bordieu tenía 28 años y vacacionaba junto a sus amigos en Hawaii

"Es un lugar muy peligroso, de más de 60 metros de caída. El agua te puede arrastrar e impedir que puedas salir a flote. Se genera una espuma que tiene una flotabilidad negativa: es decir, no flotás. Es como si se tratara de arenas movedizas líquidas. Se trata de un lugar para profesionales, es muy peligroso para los turistas", sumó.