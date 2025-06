La historia detrás del crimen: un hombre con esquizofrenia decapitó a su madre con un hacha y pidió ayuda con señas

Un silencio brutal. Un gesto desesperado. Y una escena imposible de olvidar. Así se resume el drama que este fin de semana sacudió a Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, donde un hombre con esquizofrenia y discapacidad auditiva decapitó a su madre con un hacha en su propia casa. Luego, sin comprender del todo lo que había hecho -o sin poder expresarlo con claridad-, caminó hasta una clínica y pidió ayuda con señas. La tragedia ya estaba consumada.

El acusado fue identificado como Cristian Damián Noguer, de 34 años. Su víctima, Nélida Noemí Martínez, tenía 58. La convivencia entre ambos era conocida por los vecinos, quienes aseguraron que el joven tenía episodios de agresividad y que, en más de una oportunidad, la mujer había manifestado su miedo. Horas antes del crimen, Martínez había llamado a su hija y le dijo que su hijo la estaba amenazando con un hacha. Nadie imaginó que ese llamado sería el último.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Beethoven al 4200, en Rafael Castillo. Noguer, tras lo que habría sido un brote psicótico, caminó cinco cuadras hasta la Clínica Figueroa Paredes. Con ropa manchada de sangre y señales de agitación, hizo señas para pedir ayuda. Los médicos, desconcertados, advirtieron la gravedad de la situación y llamaron de inmediato a la Policía. Los agentes de la Comisaría 1ª de Rafael Castillo acompañaron al hombre hasta su domicilio.

Fue él mismo quien, al llegar, señaló la habitación de su madre. Lo que vieron los oficiales al ingresar quedó grabado para siempre en sus memorias: el cuerpo de la mujer estaba en el suelo, decapitado, con un hacha ensangrentada a su lado. Noguer padece esquizofrenia y es sordomudo. La investigación busca ahora determinar si, al momento del hecho, estaba en condiciones de comprender lo que hacía, lo cual será clave para saber si es imputable.

Según allegados, el acusado no estaba siguiendo el tratamiento indicado y había tenido antecedentes de violencia. Incluso, contaba con una causa cerrada por tenencia de armas en 2023. "Era una persona agresiva con su mamá. No siempre, pero había episodios que preocupaban", relató una vecina que pidió reserva. En redes sociales, el acusado se mostraba con la camiseta de Deportivo Laferrere, su club del barrio. Nada en esas fotos anticipaba el infierno que se desataría puertas adentro.

Fuentes del caso aseguraron que el acusado se mostró ajeno a lo ocurrido, como si no comprendiera del todo lo que había hecho. "Estaba desorientado, pidiendo ayuda, pero sin asumir lo que había pasado. Parecía no registrar la magnitud del hecho", describió una fuente policial. El caso está en manos del fiscal Claudio Fornaro, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, quien ordenó la intervención de peritos psiquiátricos para determinar el estado mental de Noguer. El informe forense será clave: si se concluye que no comprende la criminalidad de sus actos, podría ser declarado inimputable y derivado a una institución psiquiátrica.