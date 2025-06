Gran Hermano "Generación Dorada": famosos, anónimos y tickets dorados al estilo Willy Wonka

A solo días de la gran final, cuando el ambiente en la casa estaba cargado de nervios, recuerdos y emoción, Santiago del Moro sorprendió a propios y extraños con una bomba que hizo temblar los cimientos del estudio: se viene una nueva edición de Gran Hermano, pero esta vez con una mezcla explosiva de famosos y desconocidos. Bienvenidos a Gran Hermano: Generación Dorada. En plena cena con los cuatro finalistas —Tato, Luz, Ulises y Eugenia—, el conductor interrumpió la velada para desplegar un anuncio histórico. Con un sobre dorado en mano y tono solemne pero festivo, lanzó: "Atención, país, mundo".

Y luego, agregó: "Antes de la final, les quiero contar a todo el mundo que hay del otro lado de qué se viene Gran Hermano: Generación Dorada". Por primera vez, la casa abrirá sus puertas a una convivencia entre celebridades y participantes completamente anónimos. La inscripción ya está abierta en granhermano.mitelefe.com, donde los aspirantes deben completar un formulario con datos personales, profesiones, hobbies, y -claro- detallar su estrategia de juego y hasta qué estarían dispuestos a hacer para ganar. "El único requisito es ser mayor de 18 años... y tener muchas, pero muchas ganas de jugar Gran Hermano", subrayó Del Moro.

Los requisitos para la nueva edición de Gran Hermano

De esta manera, el conductor dejó bien en claro que acá no alcanza con tener seguidores: hay que bancarse la casa. Como si el anuncio no fuera lo suficientemente jugoso, Del Moro sumó un ingrediente que reconfigura por completo la dinámica de selección: Gran Hermano podrá entregar "Golden Tickets", pases especiales que habilitan el ingreso directo a la casa, sin pasar por el casting tradicional. Es decir: GH podrá invitar a quien quiera, cuando quiera, como un Willy Wonka del reality. "Cada persona que entre va a tener que tener su ticket dorado: puede ganarlo en el casting o puede recibirlo directamente de Gran Hermano", explicó.

El "Golden Ticket": el pase dorado a la fama

¿El resultado? Una selección 100% impredecible que ya desató una ola de especulaciones en redes: ¿Qué famosos dirán que sí? ¿Qué influencer viral terminará encerrado con un carnicero de San Martín? ¿Y qué ex GH volverá con sed de revancha? Lejos de ser una simple "nueva temporada", Generación Dorada promete marcar un antes y un después en la historia del reality más visto del país.

Con 12 ediciones previas y una comunidad fanática que no deja pasar una, esta nueva entrega viene a patear el tablero. Lo dijo el propio Del Moro: "Será mucho más que un Gran Hermano All Stars". La página oficial del programa colapsó minutos después del anuncio, confirmando que la fiebre por entrar sigue más viva que nunca. Y aunque aún no hay fecha confirmada para su inicio, la producción ya activó todos los engranajes para encontrar a los nuevos protagonistas de esta edición dorada.

Convivencia entre famosos y desconocidos. Juegos de egos. Estrategias desparejas. Choques culturales. Revancha. Fama. Y el infalible ojo de Gran Hermano mirando todo. La Generación Dorada está en marcha. Y ya cualquiera puede ser parte. Anotate, entrená la tolerancia, repasá tus traumas familiares y preparate para lo que será -según prometen desde Telefe- "la edición más inolvidable de todas". Porque en este GH, no alcanza con ser famoso. Hay que saber jugar.