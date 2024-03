Embarazo adolescente: de la baja de los últimos diez años al alerta por las políticas de desfinanciamiento actuales

En un momento en donde Argentina vive cambios drásticos en la agenda, es necesario volver a traer temas para hablar con los más jóvenes, ya que, por ejemplo, la cantidad de embarazos adolescentes se logró reducir en un 50 por ciento en los últimos diez años, según informó Unicef Argentina, gracias a la implementación de leyes y políticas sostenidas.

Entre las legislaciones y políticas que promueven este resultado tan positivo, se encuentra la Ley de Educación Sexual Integral, tan criticada por el gobierno actual de Javier Milei, sancionada en 2016, ya que ayuda a los niños a identificar situaciones de abuso o violencia, pero además, profundiza el conocimiento de sus cuerpos, el lenguaje y la posibilidad de tomar sus propias decisiones.

Además, otra de las normativas que disminuyó esta problemática fue la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que está vigente desde hace tres años, al igual que el plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), las cuales se desarrollan en paralelo.

Embarazo adolescente.

De hecho, en un documento de Unicef al que obtuvo acceso Big Bang, se explica que: "se debe a la implementación de leyes y políticas sostenidas que promueven la educación sexual integral, la salud sexual y reproductiva, y habilitan el acceso autónomo de adolescentes al sistema de salud, a métodos anticonceptivos y a decisiones libres e informadas". Sin embargo, las únicas cifras oficiales son de 2021, pero indican un descenso del embarazo adolescente más bajo registrado desde 2005.

"Niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y a que su derecho a la salud integral sea siempre garantizado", concluye el informe.

En este mismo sentido, el Ministerio de Salud confirmó que fue además, solamente el 17 por ciento de los adolescentes y jóvenes usan siempre preservativo, con lo que el riesgo de embarazos aumenta, así como también el de contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

Además, otro relevamiento realizado por el sistema sanitario entre 2022 y 2023 confirma que, a partir de la entrevista con 842 mujeres de Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, revelaron que solamente 3 de cada 10 usaban siempre preservativo peneano (29,9%); igual porcentaje respondió "nunca" y el 40% restante "a veces".

Tras estos números, se afianzan la campañas de difusión

La campaña está impulsada por El Consejo Publicitario Argentino y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina.

Ante la alarmante promesa del Gobierno de sacar la ley de Educación Sexual Integral y otras normativas de la agenda, el Consejo Publicitario Argentino y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina (UNFPA) lanzaron "Una charla más fácil", con el objetivo de generar conversaciones entre adolescentes y sus familias sobre salud sexual y reproductiva sin tabúes, debido a que la mitad de los embarazos adolescentes no son intencionales.

La agencia de la ONU que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos y el fin de las violencias reveló mediante un documento que "121 millones de embarazos en todo el mundo no son intencionales. En Argentina, 43.210 adolescentes de entre 15 y 19 años tuvieron un hijo o hija en 2022; si bien la tasa de fecundidad adolescente se redujo en un 60% en la última década, aún se mantiene alta en algunas provincias. Además, 5 de cada 10 embarazos siguen siendo no intencionales".

En este sentido, consultada también por BigBang, la Jefa de Oficina de UNFPA Argentina, Mariana Isasi, explicó: "El embarazo no intencional en la adolescencia es una vulneración de derechos que limita la libertad y autonomía de los y las adolescentes, principalmente de las mujeres". Además, destacó la importancia de fortalecer las políticas públicas en torno a esta temática.

Isasi remarcó que es crucial que los servicios de salud sexual y otros profesionales puedan capacitar a la población para el asesoramiento y atención integral de adolescentes en la materia. "La trayectoria de vida de una adolescente cambia drásticamente si tiene un hijo o hija antes de los 19 años. Los datos muestran que ser madre en la adolescencia disminuye la probabilidad de finalizar el secundario y los estudios terciarios o universitarios", destacó.

"Además, ser madre tan joven afecta otros derechos y trayectorias de vida individuales y colectivos. Por ejemplo, el nivel de ingreso de las mujeres depende de su nivel educativo, entonces las que tienen un hijo en la adolescencia ven disminuida su posibilidad de generar ingresos más altos, con trabajos más calificados", dijo.

Por otro lado, Mariana agregó: "A su vez, implica un impacto socioeconómico negativo para el Estado cuando estas mujeres no se integran al mercado laboral y debe invertir en atención médica de los embarazos, parto, posparto, y en la atención de esos niños y niñas".

La agencia de la ONU remarcó este contexto en su informe y reveló que: "Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Argentina, revelaron que las tasas de fecundidad adolescente están asociadas a mayores índices de abandono escolar, específicamente, solo un 38% termina el secundario, 3% accede a la educación terciaria y 1% va a la universidad"

La ley de Educación Sexual Integral es crucial para evitar embarazos infantiles.

"Por otro lado, desde una perspectiva económica, se determinó que la maternidad temprana produce costos socioeconómicos que ascienden a los 568 millones de dólares y 140 millones a la atención de embarazos que podrían haber sido reinvertidos en su prevención", indicó el escrito.

Para Isasi, entonces la responsabilidad del desafío de abordar charlas y brindar información no debe recaer únicamente en los gobiernos y en las instituciones, sino que toda la sociedad en su conjunto debe hacerse cargo y mantener la educación desde casa para que los adolescentes comprendan, entre otras cosas, la importancia que tienen los preservativos, ya que no solamente previenen embarazos, sino que también evitan ITS.

En este mismo sentido, la campaña insiste en que es necesaria "la colaboración entre comunidades, centros educativos, organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, la academia y el sector privado es esencial para fortalecer la implementación de políticas para avanzar en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, en especial de quienes integran las poblaciones más rezagadas, como las LGBTIQ+, afrodescendientes, indígenas, y las personas con discapacidad".

Las charlas entre los adultos y los jóvenes y adolescentes es crucial para bajar la tasa de embarazo adolescente en la Argentina y preservar su salud sexual y reproductiva. Es necesario que las charlas sean acompañadas de seriedad y asesoradas también por un médico que pueda acompañar el proceso de crecimiento y maduración reproductiva del niño, ya que eso los hará menos vulnerables el día de mañana.